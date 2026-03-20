Trẻ em được miễn phí Bảo hiểm y tế Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi do ngân sách nhà nước đóng 100% mức phí. Điều này đồng nghĩa với việc mọi trẻ từ khi sinh ra đến trước ngày đủ 72 tháng tuổi đều thuộc diện tham gia bắt buộc và không phải tự đóng tiền. Chính sách này thể hiện rõ định hướng ưu tiên chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ nhỏ - nhóm đối tượng dễ tổn thương và có nhu cầu khám chữa bệnh cao.

Điều kiện hưởng miễn phí Để được cấp và sử dụng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, cần đảm bảo: Trẻ chưa đủ 6 tuổi (chưa quá 72 tháng).

Có giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hợp lệ.

Được đăng ký cư trú theo quy định. Trong trường hợp trẻ đủ 72 tháng nhưng chưa vào lớp 1, thẻ BHYT vẫn có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

Cách làm thẻ cho trẻ Cách 1: Trực tiếp tại UBND xã/phường (Thủ tục liên thông) Hồ sơ: Tờ khai đăng ký khai sinh, Giấy chứng sinh (bản gốc), Tờ khai tham gia BHYT.

Thực hiện: Nộp tại bộ phận "Một cửa" của UBND xã/phường nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú).

Kết quả: Nhận thẻ BHYT sau khi có giấy khai sinh. Cách 2: Trực tuyến (Online) qua Cổng Dịch vụ công quốc gia Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://lienthong.dichvucong.gov.vn/

Bước 2: Chọn dịch vụ "Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" Giao diện Cổng Dịch vụ công quốc gia Bước 3: Điền thông tin theo tờ khai điện tử, đính kèm ảnh/bản quét Giấy chứng sinh.

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận và gửi hồ sơ

Quyền lợi trẻ em được hưởng Với BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ được: Thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

Hưởng đầy đủ danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật theo quy định.

Được thanh toán chi phí điều trị nội trú, ngoại trú theo mức hưởng tối đa.

Khám chữa bệnh cho trẻ Trẻ có thể khám chữa bệnh tại cơ sở y tế đăng ký ban đầu hoặc tuyến trên khi có giấy chuyển tuyến hợp lệ. Trường hợp cấp cứu, trẻ được tiếp nhận điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào và vẫn được thanh toán theo đúng mức hưởng của BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Cha mẹ cần mang theo thẻ BHYT hoặc thông tin tích hợp trên ứng dụng VNeID/VssID

Gia hạn thẻ hằng năm Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp theo từng giai đoạn và tự động gia hạn cho đến khi trẻ đủ 72 tháng tuổi, nếu thông tin cư trú vẫn hợp lệ. Khi trẻ bước sang 6 tuổi và bắt đầu đi học, việc tham gia BHYT sẽ chuyển sang nhóm học sinh và được nhà trường tổ chức thu theo quy định.