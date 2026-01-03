Theo Nghị quyết 261/2025/QH15, từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực, được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết quy định tăng tỷ lệ và mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; đồng thời cho phép quỹ BHYT chi trả cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, ưu tiên các nhóm đối tượng phù hợp.

Nhiều nhóm đối tượng được BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: N. Huyền

Bên cạnh đó, mức hưởng BHYT cũng được nâng lên đối với các đối tượng chính sách xã hội, người dễ bị tổn thương, người thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật BHYT năm 2024, từ ngày 1/1/2026 có 11 nhóm đối tượng được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh, gồm:

Thứ nhất, sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

Thứ hai, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

Thứ ba, học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm, dân quân thường trực.

Thứ sáu, người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy, trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Thứ chín, người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội.

Thứ mười một, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.