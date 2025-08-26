Nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của đông đảo Nhân dân và du khách, Hà Nội lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống màn hình sẽ giúp người dân thuận tiện tiếp cận sự kiện trọng đại, đồng thời giảm áp lực tập trung đông tại Quảng trường Ba Đình, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Infographic: TTXVN. (Địa điểm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được ghi theo địa danh cũ).

Về tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành lắp đặt màn hình LED chậm nhất trước ngày 27/8; thời gian vận hành từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9/2025.

Bên cạnh 22 màn hình lắp mới, thành phố còn huy động 136 màn hình LED hiện có tại các điểm công cộng, trường học, cơ quan, sân vận động..., cùng 127 màn hình xã hội hóa để phát sóng, phục vụ công tác tuyên truyền và cổ động trực quan cho chuỗi hoạt động chào mừng dịp lễ lớn.

Một màn hình LED sẽ được đặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Thạch Thảo.

Về hệ thống loa truyền thanh, theo Hà Nội, toàn bộ hệ thống loa truyền thanh được trang bị theo hình thức thuê thiết bị, không đặt yêu cầu về tái sử dụng sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của ban tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km.

Kinh phí triển khai được huy động từ nguồn ngân sách thành phố, ngân sách của cấp chính quyền cơ sở và các nguồn xã hội hóa hợp pháp.