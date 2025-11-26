Ngày 26/11, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã có thông cáo báo chí về kết quả tổ chức thi hành bản án trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Theo bản án sơ thẩm ngày 17/10/2024 và phúc thẩm ngày 21/4/2025, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đã mua các mã trái phiếu gồm QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09; ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Tính đến ngày 26/11/2025, THADS TPHCM đã hoàn thành 5 đợt chi trả cho các trái chủ. Trong đó, đợt 5, cơ quan THADS đã thu thêm hơn 205 tỷ đồng từ việc xử lý tài sản và chi trả cho 42.451 trái chủ theo tỷ lệ 0,683% trên số tiền được thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với các trường hợp trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan THADS tiếp tục gửi tiết kiệm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tài chính cho người được thi hành án.

Về việc thu phí, THADS TPHCM giải thích, đợt chi trả đầu tiên, cơ quan này không thu phí vì đây là khoản tiền thu trong thời gian tự nguyện thi hành án. Đợt 2 thu phí theo đúng quy định. Đợt 3 và 4, THADS TPHCM tạm thời chưa thu phí do nhận nhiều đơn kiến nghị của trái chủ đề nghị miễn phí. Vì vậy, cơ quan thi hành án đã báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Đến đợt 5, việc thu phí được triển khai trở lại theo quy định về mức thu và chế độ quản lý phí thi hành án.

Ngoài việc thu phí ở đợt 5, THADS TPHCM cũng thực hiện thu bổ sung phí thi hành án đối với đợt 3 và 4, theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng trong thông cáo báo chí, THADS TPHCM cho biết cơ quan này đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản trong bản án của bà Trương Mỹ Lan và các cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển giao số tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm của hai giai đoạn. Khi tài sản được xử lý và SCB chuyển tiền, cơ quan thi hành án sẽ chi trả ở các đợt tiếp theo cho trái chủ.

Đồng thời, THADS TPHCM cảnh báo về các thông tin giả mạo, đề nghị trái chủ không truy cập những đường link không chính thống, không tụ tập đông người và theo dõi thông tin trên các kênh chính thức của THADS TPHCM để tránh bị tiếp cận thông tin sai lệch.

Cơ quan thi hành án khẳng định đang huy động toàn bộ lực lượng để thực hiện bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan.