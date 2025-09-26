Ngày 26/9, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM cho biết, đã thực hiện đợt chi trả thứ 4 cho các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

Theo đó, sau 3 đợt chi trả, THADS THCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 299 tỷ 970 triệu đồng. Ngày 26/9 đã thực hiện thanh toán đợt 4 cho 42.313 trái chủ theo tỷ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án.

THADS TPHCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Tính đến ngày 26/9/2025, THADS đã chi trả được 29,5152% trên số tiền được thi hành án.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại đợt thanh toán thứ 4, THADS THCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành. Đối với đề nghị không thu phí thi hành án, hiện THADS TPHCM đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ, khi có kết quả trả lời sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện nay, THADS THCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS THCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.

Trước đó, quá trình tổ chức thi hành án, THADS TPHCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỷ đồng.

Ngày 25/6/2025 và 15/7/2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỷ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỷ lệ 24,81%.

Ngày 17/7/2025, thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỷ lệ 2,4553%.

Ngày 15/8/2025, THADS TPHCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20/8/2025, thực hiện thanh toán số tiền 376 tỷ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỷ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 24/9/2025, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng, sai số tài khoản.