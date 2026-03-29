Mới đây, đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 114.876.968 đồng đến gia đình chị Triệu Thị Thim (SN 1987, thôn Khe Ván, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai), nhân vật trong bài viết: “Người đàn ông nghèo vét bơ thóc, bán đàn gà con cứu vợ bỏng nặng”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng quốc gia) trao số tiền 114.876.968 đồng đến gia đình chị Triệu Thị Thim ở Lào Cai

Như báo VietNamNet đã chia sẻ, chiều 26/12/2025, chị Thim lên nương đốt rác sau thu hoạch. Khi lửa lan sang nương nhà hàng xóm, chị vội gạt lửa để ngăn cháy lan. Trong lúc bất cẩn, chị trượt chân ngã thẳng vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có một người bạn của con trai chị ở gần đó nhưng khoảng cách xa nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Khi mọi người phát hiện thì chị Thim đã bị ngọn lửa bao trùm, toàn thân cháy rực. Người dân hốt hoảng lao vào dập lửa và đưa chị đi cấp cứu.

Chị Thim được đưa tới Trung tâm Y tế Văn Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện 500 giường Yên Bái và tiếp tục chuyển về Bệnh viện Bỏng quốc gia do vết bỏng quá nặng.

Do vết bỏng nặng phức tạp, chị Thim phải nằm điều trị tích cực, dùng nhiều máy móc hỗ trợ và nhiều thuốc ngoài. Bởi vậy kinh phí điều trị tốn kém khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Sau khi hoàn cảnh của chị Thim được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 114.876.968 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển về tận tay gia đình.

Chị Lý Thị Líu (chị dâu của chị Thim) xúc động chia sẻ, "Thim đã được các y bác sĩ và mọi người tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, Thim đã không qua khỏi. Số tiền của mọi người giúp đỡ gia đình tôi dành để thanh toán viện phí cho em ấy".