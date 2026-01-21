MS 2026.021

Sau tai nạn bỏng kinh hoàng, chị Triệu Thị Thim (SN 1987, vợ anh Dân) đang giành giật sự sống từng ngày tại Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng hết sức nguy kịch. Những ngày qua, gia đình anh Lý Phúc Dân (39 tuổi, ở thôn Khe Ván, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) phải chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng không còn ai có khả năng giúp được.

Tai họa xảy ra vào chiều 26/12/2025, như thường lệ, chị Thim lên nương đốt rác sau thu hoạch. Khi lửa lan sang nương nhà hàng xóm, chị vội gạt lửa để ngăn cháy lan. Trong lúc bất cẩn, chị trượt chân ngã thẳng vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chỉ có một người bạn của con trai chị ở gần đó nhưng khoảng cách xa khiến tiếng kêu cứu không ai nghe thấy. Khi mọi người phát hiện thì chị đã bị ngọn lửa bao trùm, toàn thân cháy rực. Người dân hốt hoảng lao vào dập lửa và đưa chị đi cấp cứu.

Chị Thim được đưa tới Trung tâm Y tế Văn Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện 500 giường Yên Bái và tiếp tục chuyển về Viện Bỏng quốc gia do vết bỏng quá nặng.

Bác sĩ Trần Thị Diệu Hiền, người trực tiếp điều trị cho chị Thim, cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng lửa hơn 60% diện tích cơ thể, tiên lượng rất nặng. Vùng bỏng sâu rộng, phải điều trị kéo dài và trải qua nhiều lần phẫu thuật. Hiện bệnh nhân đang nhiễm trùng nặng, chi phí điều trị rất tốn kém do phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế”.

Bị bỏng hơn 60% cơ thể, tính mạng chị Triệu Thị Thim đang rất nguy kịch

Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến sinh tử. Chị Thim phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Trong khi ở quê nhà, chồng chị phải gồng gánh mọi thứ. Để có tiền cứu vợ, anh Dân phải vét từng bơ thóc cuối cùng và bán cả đàn gà nhỏ.

Nhưng hiện tổng chi phí điều trị của chị Thim đã lên tới hơn 300 triệu đồng – con số quá sức đối với một gia đình nghèo ở vùng cao. Toàn bộ số tiền đều là vay mượn, trong khi nhiều loại thuốc đặc trị không được bảo hiểm chi trả.

Gia đình chị Thim thuộc diện khó khăn ở địa phương. Hai con chưa đến tuổi trưởng thành. Vợ chồng chị chỉ biết bám vào ruộng nương để mưu sinh. Đất canh tác cằn cỗi, ngoài lúa, ngô, khoai, sắn, họ trồng thêm cây quế nhưng phải nhiều năm nữa mới có thể thu hoạch. Nghèo đói bủa vây, đến con trâu để cày ruộng cũng không có.

Từ khi chị Thim gặp tai nạn, gia đình phải nhờ chị họ Lý Thị Líu (SN 1983) vào viện chăm sóc.

“Nhà em tôi chẳng có gì giá trị, đến con trâu cũng không có. Ăn còn chẳng đủ thì tiền đâu mà chữa bệnh”, chị Líu nghẹn ngào.

Để có tiền cứu chị Thim, anh Dân phải vét từng bơ thóc trong nhà bán cùng đàn gà nhỏ, nhưng cũng không đủ chi phí điều trị

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bàn Văn Quý, Trưởng thôn Khe Ván (xã Đông Cuông), xác nhận: Chị Triệu Thị Thim và anh Lý Phúc Dân, là công dân địa phương. Vừa qua chị Thim đi làm nương không may ngã vào đống lửa bị bỏng nặng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hai vợ chồng làm nương rẫy, các cháu đang tuổi ăn học.

“Trước khó khăn của gia đình chị Thim, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay tiếp sức để chị có thêm cơ hội được sống, giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn này”, ông Quý nói.

Bạn đọc giúp đỡ chị Triệu Thị Thim có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.021 (chị Triệu Thị Thim) Bạn đọc có thể liên hệ chị Lý Thị Líu (chị họ Triệu Thị Thim) để giúp đỡ trực tiếp: Thôn Khe Ván, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Số điện thoại: 0377315909.