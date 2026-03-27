Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết “Người đàn ông nguy kịch vì uốn ván, vợ nghèo kiệt quệ cầu mong phép màu”, bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình ông Trần Thanh Hùng ở ấp Cà Dăm (xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) với tổng số tiền trong 2 đợt là 56.104.314 đồng.

Bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ ông Trần Thanh Hùng đợt 1 số tiền 42.899.314 đồng

Trước đó, cuối năm 2025, trong lúc đi giao nước đá, ông Hùng không may ngã vào bụi tre dẫn tới uốn ván. Khi nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, bác sĩ chẩn đoán ông bị uốn ván nặng, cứng hàm, phải mở khí quản để thở máy và điều trị tích cực theo phác đồ.

Do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị mỗi ngày của ông Hùng lên tới khoảng 10 triệu đồng, khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ. Vợ ông, bà Lê Thị Ham, đã xoay xở khắp nơi nhưng không đủ khả năng chi trả viện phí.

Trước hoàn cảnh khó khăn, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối với Báo VietNamNet để kêu gọi bạn đọc giúp đỡ. Sau khi bài viết được đăng tải, thông qua Quỹ Bạn đọc Báo VietNamNet, gia đình ông Hùng đã nhận được 42.899.314 đồng (đợt 1) và 13.205.000 đồng (đợt 2). Tổng số tiền trong 2 đợt là 56.104.314 đồng đã được Báo chuyển tới gia đình ông Hùng. Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ trực tiếp gia đình hơn 20 triệu đồng.

Nhờ sự chung tay của bạn đọc và sự tận tình cứu chữa của y bác sĩ, sức khỏe ông Hùng hiện đã bình phục và được xuất viện về quê.

Thay chồng đón nhận tấm lòng của bạn đọc, bà Ham xúc động chia sẻ: “Trước khi tôi lên đây, ổng cứ dặn đi dặn lại phải gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ, phòng Công tác xã hội, đặc biệt là bạn đọc Báo VietNamNet đã giúp đỡ. Không chỉ hỗ trợ tiền bạc, nhiều người còn động viên tinh thần, giúp vợ chồng tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn”.