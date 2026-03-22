Bà Đặng Thị Sinh (SN 1967) là nhân vật trong bài viết: "Sau ca mổ tim của con trai, mẹ nghèo nợ hơn 200 triệu đồng, lâm cảnh khánh kiệt". Bà Sinh có người con trai duy nhất là Nguyễn Văn Ước (SN 2000) vừa trải qua ca phẫu thuật tim vào cuối năm 2025 với chi phí hơn 200 triệu đồng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với chính quyền địa phương xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 81.219.686 đồng của bạn đọc ủng hộ bà Đặng Thị Sinh. Ảnh: Phạm Tĩnh

Sau ca phẫu thuật của con trai, người đàn bà đơn thân đối diện với khoản nợ hàng trăm triệu đồng nhưng không có khả năng xoay xở. Trong khi đó, căn nhà cấp 4 từ hồi cha mẹ còn sống để lại, nay đã xuống cấp trầm trọng khiến bà Sinh luôn sống bất an trong chính ngôi nhà của mình.

Ngay sau khi bài viết đăng tải, hoàn cảnh của bà Sinh đã được bạn đọc gần xa ủng hộ số tiền 81.219.686 đồng. Ngoài ra, nhiều bạn đọc cũng đã gọi điện, chuyển tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bà Sinh.

Bà Sinh chia sẻ, "tôi rất biết ơn quý Báo, các mạnh thường quân và cộng đồng xã hội đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn này. Số tiền này tôi sẽ dùng để trả nợ trước đây tôi vay phẫu thuật tim cho con trai".