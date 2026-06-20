Khi tỷ phú trả tiền để ‘mất sóng’

Không chỉ là những boong-ke chống bom đạn thông thường, những dinh thự thế hệ mới này được trang bị "lá chắn/lồng Faraday" - một công nghệ từng chỉ dành cho lò phản ứng hạt nhân hay tàu ngầm quân sự, nhằm mang lại một thứ xa xỉ nhất trong thời đại số: sự tĩnh lặng về điện từ.

Có những căn phòng mà khi bước vào, sóng điện thoại không chỉ yếu đi mà bị triệt tiêu hoàn toàn. Chiếc điện thoại thông minh trở thành một "cục gạch" vô dụng và con người được cắt đứt khỏi mớ hỗn độn của tín hiệu 4G, 5G hay Wi-Fi.

Đó chính là cuộc đua xây dựng "EMF-free zone" - khu vực không nhiễm điện từ dành cho giới tinh hoa.

Cửa sổ, tường và trần nhà đều được xử lý bằng vật liệu đặc biệt, biến căn phòng thành một "vùng lặng" và điện thoại thông minh trở nên vô dụng.

Công nghệ 'bức tường thông minh' hoạt động thế nào?

Nhiều người từng nghĩ đến những căn phòng chống sóng điện từ giống như một chiếc lồng kim loại thô kệch trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng thực tế hiện nay hoàn toàn khác. Đó là cả một nghệ thuật kết hợp giữa vật liệu cao cấp và thiết kế nội thất xa xỉ.

Thay vì bọc thép dày cộp, các biệt thự triệu đô dùng một loại sơn đặc biệt, quét lên tường, trần và sàn nhà như sơn nhà bình thường.

Điểm khác biệt: lớp sơn này có thể "hút" và "dội lại" gần như toàn bộ sóng vô tuyến. Khi sơn kín sáu mặt của căn phòng (trần, sàn và bốn bức tường) thì bên trong trở thành một thế giới tách biệt.

Cửa sổ vốn là lỗ hổng lớn nhất của bất kỳ tấm chắn nào. Nhưng giới thượng lưu không chấp nhận ở trong phòng tối như hầm.

Giải pháp là những tấm kính đặc biệt, bên trong có pha một lớp lưới siêu mảnh, siêu đẹp mắt đến nỗi mắt thường không nhìn thấy.

Lưới này vừa cho ánh sáng lọt vào trong vắt, vừa đủ sức bắt sóng điện từ ngay tại cửa kính. Loại kính từng chỉ dùng để bảo vệ các trung tâm dữ liệu của chính phủ, giờ đã thành trang bị tiêu chuẩn trong phòng ngủ của những ông chủ tập đoàn công nghệ.

Nếu chỉ dùng bê tông cốt thép thông thường, bức tường sẽ phải dày lên đến cả mét mới mong chặn được sóng. Thay vào đó, các kỹ sư nghĩ ra một cách thông minh hơn: bên trong tường, họ đặt một lớp lưới kim loại mịn, rồi đổ bê tông có trộn các sợi thép nhỏ li ti.

Kết cấu lai này tạo ra hiệu ứng đặc biệt: sóng điện từ khi lao vào sẽ lập tức bị dội lại như bóng đập vào tường cao su. Theo các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Viện Bê tông Hàn Quốc (JKCI), cách làm này giúp tường chặn sóng hiệu quả gấp 25 lần so với bê tông cốt thép thông thường, mà không cần xây dày thêm.

Căn phòng Faraday giữa Thung lũng Silicon

Jack Dorsey - đồng sáng lập kiêm cựu CEO của Twitter là một trong những cái tên nổi bật nhất của trào lưu này.

Năm 2019, Dorsey tiết lộ ông mua một căn phòng Faraday được thiết kế để hạn chế tối đa tín hiệu điện từ, che chắn khỏi "mọi bức xạ EMF từ Wi-Fi và sóng di động". Dorsey chia sẻ: "Cảm giác khác biệt. Tôi thấy tràn đầy năng lượng hơn".

Không cần tường bê tông dày cộp, chỉ một lớp sơn đặc biệt phủ lên tường phòng ngủ của tỷ phú Thung lũng Silicon cũng đủ chặn tới 99% sóng điện thoại và Wi-Fi.

Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng chưa có bằng chứng khoa học nhất quán cho thấy các mức phơi nhiễm điện từ thông thường từ Wi-Fi hoặc mạng di động gây hại cho sức khỏe, nhưng vị tỷ phú công nghệ vẫn tin vào trải nghiệm cá nhân.

Xu hướng này còn xuất hiện trên thị trường bất động sản. Tại Pacific Heights, San Francisco, một căn hộ penthouse từng được rao bán với giá 8,6 triệu USD kèm tính năng đặc biệt: chủ cũ đã sơn toàn bộ tường, trần, sàn bằng sơn than chì bán dẫn, kết hợp băng dính chống bức xạ.

Cửa sổ phủ polymer chắn EMF. Sàn, tường và trần kết nối bằng dải kim loại, tạo thành căn phòng Faraday hoàn chỉnh.

Trang rao bán tuyên bố: bức xạ EMF bên trong căn hộ hiện thấp hơn tiêu chuẩn an toàn liên bang. Điều đặc biệt: tất cả đều vô hình với mắt thường.

Từ Brussels đến Milan: Xu hướng lan rộng khắp châu Âu

Một dự án căn hộ "cai nghiện kỹ thuật số" tại Brussels (Bỉ) đang gây chú ý. Được khởi công cuối năm 2025 bởi kỹ sư viễn thông Miguel Coma.

Tòa nhà được che chắn gần như hoàn toàn khỏi bức xạ điện từ: không Wi-Fi, không GSM, không Bluetooth, chỉ có kết nối có dây. Cư dân phải để điện thoại ở chế độ máy bay. Mục tiêu: giảm cường độ tín hiệu điện từ khoảng 60-70 dB.

Dù đã có những khẳng định rằng "không có cơ sở khoa học để lo sợ Wi-Fi" nhưng dự án vẫn thu hút sự quan tâm lớn.

Tại Milan, trong Tuần lễ Thiết kế 2015, studio Space Caviar trình làng "RAM House" - ngôi nhà 2 tầng bọc trong vật liệu hấp thụ radar, biến thành căn phòng Faraday thực thụ.

Điều họ quan tâm: ngôi nhà không còn là tấm khiên bảo vệ con người khỏi ánh nhìn bên ngoài, mà đang quan sát chính chủ nhân. RAM House ra đời như một hành động giành lại quyền kiểm soát không gian sống - thứ tưởng là thân thuộc nhất, nay lại trở nên xa lạ nhất.