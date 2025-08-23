Được bạn đọc giúp đỡ, chị Hồng – nhân vật trong bài viết “Xót xa hoàn cảnh mẹ nghèo nằm viện, hai con thơ khát sữa không người chăm sóc” – đã có kinh phí phẫu thuật nắn chỉnh phần xương gãy.

Tuy nhiên, do không biết cách tập phục hồi chức năng tại nhà, chị Hồng bị teo cơ, cứng khớp nên cần thăm khám thường xuyên để tránh biến chứng.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 46.289.574 đồng, bạn đọc giúp đỡ chị Tuyết Hồng.

Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5, khi bế con nhỏ đi bán vé số, chị Hồng không may gặp tai nạn dẫn đến gãy chân phải. Chị được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu với chỉ định phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, do không có tiền, chị chỉ xin bó bột rồi về nhà tự điều trị.

Sau 3 tuần, phần chân gãy không thuyên giảm mà còn đau nhức nhiều hơn, anh Nguyễn Thanh Sơn (chồng chị Hồng) vội đưa vợ đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Tại đây, bác sĩ cho biết phần chân đã bó bột nhưng không liền, cần phải phẫu thuật nắn chỉnh lại xương mới có khả năng đi lại. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật lên tới 30 triệu đồng khiến gia đình không biết xoay sở ở đâu.

Gia cảnh chị Hồng hết sức khó khăn. Hai vợ chồng thuê trọ, nuôi 2 con nhỏ đang đi học bằng số tiền chị bán vé số dạo và anh Sơn đánh giày trên phố. Chi tiêu sinh hoạt còn thường xuyên thiếu trước hụt sau thì lấy đâu ra tiền để phẫu thuật chân. Nghĩ vậy, chị Hồng đã xin chồng cho về nhà, phó mặc số phận.

Đúng lúc này, Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh gia đình chị và nhận được nhiều tấm lòng nhân ái quan tâm, giúp đỡ với số tiền 46.289.574 đồng. Khoản tiền này được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng Phòng CTXH Bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tận tay gia đình. Ngoài ra, nhiều bạn đọc cũng đã trực tiếp gửi hơn 20 triệu đồng qua số tài khoản của chị Hồng.

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Sơn gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm: “Nhờ sự giúp đỡ trực tiếp hơn 20 triệu đồng, vợ tôi mới có tiền phẫu thuật nắn chỉnh xương. Hôm nay lại tiếp tục được nhận thêm khoản hỗ trợ lớn này, tôi thật sự biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ vợ tôi. Giờ đây, vợ tôi đã có tiền tái khám, tiếp tục chữa trị. Thay mặt vợ, tôi xin cảm tạ tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc hoạn nạn khó khăn”.