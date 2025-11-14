Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định “Tiếp tục phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng nông thôn và liên kết vùng” và nhiệm vụ đột phá “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chú trọng các công trình giao thông huyết mạch kết nối trong tỉnh và các tỉnh khu vực”.

Lễ triển khai gói thầu XLQ1 tuyến kết nối Lai Châu với cao tốc Nội bài - Lào Cai

Quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, lấy hạ tầng giao thông làm trọng tâm.

Nhờ đó, đến nay mạng lưới giao thông liên vùng của tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt: Tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thành phố Lai Châu dài 147 km đã công, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, mở ra bước đột phá lớn trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh. Các tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 500 km đã được cải tạo, nâng cấp, 100% mặt đường được thảm bê tông nhựa và láng nhựa, bảo đảm lưu thông an toàn, thuận lợi.

Mạng lưới giao thông liên vùng của tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển rõ rệt

Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên kết nối từ Lai Châu sang Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến khởi công cuối năm 2025. Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên khi hoàn thành sẽ giúp các phương tiện rút ngắn khoảng 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quy Hồ) trên tuyến quốc lộ 4D. Hiện nay, ôtô con phải mất khoảng 52 phút để vượt qua 22km đèo, trong khi xe tải và xe container cần tới khoảng 120 phút để di chuyển qua đoạn đường này. Nếu có hầm đường bộ, thời gian đi lại của các loại xe trên chỉ còn 11 phút. Dự án hoàn thành dự kiến góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng, giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường quốc lộ 4D. Tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Từ trung tâm tỉnh đến vùng biên giới, miền núi xa xôi, những con đường mới không chỉ kết nối không gian địa lý mà còn mở ra cơ hội phát triển. Lai Châu đang nghiên cứu xây dựng cầu đa năng tại cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), nhằm phục vụ giao thương, phát triển kinh tế biên mậu khi cửa khẩu được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế.

Bên cạnh hệ thống quốc lộ, giao thông nội tỉnh cũng được Lai Châu chú trọng đầu tư, toàn tỉnh có trên 600 km đường tỉnh được thảm bê tông nhựa, đạt 100%; hơn 2.655 km đường xã, tỷ lệ cứng hóa đạt 81,59%; 1.590 km đường thôn, bản, tỷ lệ cứng hoá đạt 85,37%. Đặc biệt, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% thôn, bản có đường ô tô hoặc xe máy đi lại thuận lợi.

Giao thông nội tỉnh cũng được Lai Châu chú trọng đầu tư

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, đến nay, toàn tỉnh có 7.267,5km đường bộ, tăng hơn 150km so với năm 2020. Trong đó, 6 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 500km, 12 tuyến đường tỉnh dài 614,73km, hệ thống giao thông nông thôn hơn 5.800km. 100% xã có đường ôtô đến trung tâm, 99,68% thôn bản có đường xe máy, ôtô đi lại thuận lợi, tăng gần 5,98% so với đầu nhiệm kỳ.

Lai Châu cơ bản xóa bỏ tình trạng cô lập giao thông, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách mà còn góp phần mở ra không gian phát triển mới, đưa Lai Châu từng bước trở thành trung tâm liên kết vùng Tây Bắc.

Hải Nam