CLIP:

Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển có chiều dài toàn tuyến 24,66km. Tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng.

Công trình được thiết kế quy mô đường cấp I đồng bằng, có 8 làn xe, bề rộng nền đường 39m, tốc độ tối đa 100km/h.

Toàn tuyến thi công 3 gói thầu, trong đó, gói thầu số 1 từ đầu tuyến đến cầu Lạc Quần dài khoảng 15,74km; gói thầu số 2 từ cầu Lạc Quần đến Km19+00 dài khoảng 3,26km và gói thầu số 3 từ Km19+00 đến cuối tuyến (giao với đường bộ ven biển) dài khoảng 5,66km.

Trong ảnh là điểm đầu tuyến kết nối trực tiếp với đường trục phía nam thành phố Nam Định (cũ), hiện thuộc địa bàn phường Hồng Quang.

Trên nhiều đoạn tuyến, hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, biển báo giao thông đã hoàn thành lắp đặt.

Nút giao Lạc Quần với đường tỉnh 489C (bên trái) và QL21A (bên phải).

Cầu Lạc Quần là một trong 3 công trình cầu lớn thuộc tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển. Cầu Lạc Quần giữ nguyên cầu cũ, xây dựng thêm 1 đơn nguyên có chiều dài 508,8m, rộng 17m, gồm 13 nhịp, 3 nhịp liên tục, các nhịp dẫn còn lại dùng kết cấu dầm Super T bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cầu sông Sò thuộc địa phận xã Giao Ninh cũng là cây cầu lớn trong dự án. Cầu gồm 2 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên rộng 17m, chiều dài 539m, thiết kế 4 làn xe.

Hiện các công nhân đang thi công đúc dầm và các hạng mục phía trên cầu sông Sò.

Tại Km19+800 thuộc địa phận xã Xuân Trường, công nhân đang thảm bê tông nhựa.

Đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực để sớm đưa dự án về đích.

Điểm cuối tuyến khớp nối với dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình tại nút giao với QL37B, địa phận xã Giao Ninh. Tại điểm này, công nhân đang hoàn thiện sơn vạch kẻ đường.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Định (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đến thời điểm hiện tại, gói thầu số 1 và số 2 đã cơ bản hoàn thành, đang thi công các hạng mục phụ trợ như sơn vạch kẻ đường, hệ thống an toàn giao thông...; Gói thầu số 3 đạt khoảng 90% khối lượng.

Trên toàn tuyến hiện duy trì khoảng 80-100 công nhân, trong đó riêng tại cầu công Sò có hơn 30 công nhân làm việc thường xuyên để đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong tháng 11/2025.

Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển khi được đưa vào khai thác sử dụng sẽ giảm tải cho Quốc lộ 21 hiện rất chật hẹp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, khắc phục các nhược điểm, hạn chế về hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện ven biển của tỉnh.