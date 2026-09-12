Chia sẻ thông tin vụ việc lên diễn đàn mạng Reddit vào ngày 3/9, chủ chiếc Lexus (New York, Mỹ) cho biết anh thức dậy lúc 5h sáng và nhận được cảnh báo trên ứng dụng rằng nắp capo xe đã được mở vào khoảng 3h.

Khi ra kiểm tra, anh phát hiện kính cửa sổ bên phụ phía trái đã bị đập vỡ. Một người hàng xóm sau đó cho biết ông đã nhìn thấy hai đối tượng đeo khẩu trang tìm cách lấy trộm chiếc xe.

Một chủ xe ở New York phát hiện chiếc xe sang Lexus của mình bị kẻ xấu đập phá hư hỏng nặng.

Theo lời người hàng xóm kể, ông đã gây tiếng động để đánh động nhóm trộm, đồng thời gọi cảnh sát. Hai đối tượng vì thế không thể đập vỡ kính cửa bên lái nhưng vẫn khiến kính bị nứt.

Theo tài liệu hướng dẫn của Lexus, hệ thống chống trộm trên xe có thể phát hiện việc mở nắp capo khi xe đang khóa và kích hoạt cảnh báo. Tuy nhiên, theo thông tin từ chủ xe, những kẻ trộm dường như vô hiệu hóa hệ thống báo động. Chúng đã tiếp cận và phá hộp cầu chì. Sau đó, chiếc Lexus không thể khởi động, buộc chủ xe phải gọi xe cứu hộ đưa đến đại lý Lexus.

Chủ xe cho biết, đại lý Lexus thông báo chi phí sửa chữa dự kiến vào khoảng 6.000-8.000 USD (khoảng 158-211 triệu đồng).

Theo đại lý, những kẻ trộm đã rút toàn bộ rơ-le khỏi hộp cầu chì. Các linh kiện cần thiết phải được đặt hàng trước khi sửa chữa. Đại lý Lexus cũng chưa thể xác định liệu chiếc xe có cần được lập trình lại toàn bộ hệ thống hay không. Nếu phải thực hiện thêm công đoạn này, chi phí sửa chữa có thể tiếp tục tăng.

Theo Trekm/Reddit

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