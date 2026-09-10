Theo đoạn video được camera hành trình trên chiếc Porsche ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội Instagram, chiếc bán tải Toyota Tacoma màu trắng bất ngờ từ đằng sau vọt lên và chuyển hướng sang trái, dẫn tới vụ va mạnh vào Porsche 911 GT3 màu xanh đang chạy gần mép đường. Sau cú đâm, tài xế Tacoma không dừng lại mà lập tức tăng tốc rời khỏi hiện trường.

Nguồn Video: realderotrades / Instagram

Chủ nhân chiếc Porsche, được biết đến với tên Dero, cùng hành khách may mắn không bị thương. Anh nhanh chóng xử lý tình huống, đánh lái sang trái để tránh va chạm nghiêm trọng hơn, sau đó giảm số và tăng tốc đuổi theo chiếc bán tải.

Đáng chú ý, chủ xe Porsche không đơn độc mà có một chiếc Toyota Supra chạy gần đó cũng tham gia ngăn chặn. Tài xế Supra vượt lên phía trước Toyota Tacoma rồi giảm tốc, khiến chiếc bán tải này phải chậm lại. Điều này giúp chủ xe Porsche có thể thu hẹp khoảng cách trong khi liên tục gọi 911 và cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Cuối cùng, tài xế Tacoma dừng xe. Ban đầu, người này tìm cách biện minh cho hành động của mình. Tuy nhiên, khi Dero chỉ vào camera hành trình cho thấy toàn bộ vụ việc đã được ghi lại, tài xế bán tải ngay lập tức thay đổi giọng điệu và trở nên hối lỗi hơn, thậm chí còn bắt tay với Dero.

Cảnh sát nhanh chóng đến và nói chuyện với người lái xe Tacoma, người này giải thích rằng anh ta đang vội đón vợ nên đã gây ra vụ va chạm.

Tài xế xe bán tải Toyota Tacoma giải thích với cảnh sát là do đang vội đón vợ nên đã gây ra vụ va chạm. Ảnh: realderotrades / Instagram

Sau sự cố, Dero cho biết chiếc Porsche 911 GT3 bị hư hỏng hệ thống treo phía trước. Vì lo ngại bánh xe có thể bị bung, anh không dám truy đuổi Tacoma ở tốc độ quá cao dù chiếc GT3 có khả năng làm điều đó.

Chiếc Porsche sau đó được sửa chữa, trong đó hệ thống treo được đại tu hoàn toàn và phần thân xe cũng được xử lý. May mắn lớn nhất là hệ thống phanh gốm carbon không bị hư hại. Theo Dero, nếu phải thay thế, riêng bộ phanh này có thể tiêu tốn thêm khoảng 15.000-20.000 USD.

Vụ việc một lần nữa cho thấy camera hành trình có thể trở thành bằng chứng quan trọng trong các vụ tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, đồng thời giúp chủ xe bảo vệ quyền lợi khi làm việc với cơ quan chức năng và bảo hiểm.

Theo Motorbiscuit

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