Trong thế giới xe thể thao Nhật Bản, Honda S2000 được xem là một trong những biểu tượng đậm chất JDM (Japanese Domestic Market) nhất từng được Honda sản xuất. Mẫu roadster mui trần này nổi tiếng nhờ động cơ hút khí tự nhiên vòng tua cao, cảm giác lái thuần chất cùng hộp số sàn được giới chơi xe đánh giá thuộc hàng hay nhất thế giới.

Chiếc Honda S2000 đời 2004 được chào bán với giá hơn 5 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Honda S2000 vốn đã hiếm, riêng phiên bản AP2 đời 2004 lại càng ít gặp hơn. Theo giới chơi xe, hiện chỉ có khoảng 3 chiếc S2000 AP2 xuất hiện trong nước. Trong đó, chiếc xe đang được một showroom ô tô cũ tại Hà Nội chào bán được đánh giá là bản “đời cao”, mới và nguyên bản nhất.

Đại diện showroom cho biết, chiếc Honda S2000 này thuộc đời 2004, sử dụng động cơ 2.2L thay cho loại 2.0L trên các đời cũ. Xe đã lăn bánh khoảng 35.000 km và vẫn giữ được tình trạng gần như nguyên bản.

Theo giới thiệu, phần lớn các chi tiết trên xe vẫn còn “zin”, từ ngoại thất, nội thất cho đến cảm giác vận hành. Mức giá được chào bán hiện ở mức hơn 5 tỷ đồng.

Ngoại thất xe còn rất mới, nguyên bản nhà sản xuất.

Qua những hình ảnh được cung cấp, chiếc xe gây ấn tượng với ngoại thất sơn xanh rêu đậm khá lạ mắt, đi kèm bộ mui trần mềm đặc trưng của dòng roadster Nhật Bản đầu những năm 2000. Thiết kế thân xe thấp, dài cùng phần đầu xe gọn gàng vẫn mang lại cảm giác thể thao dù mẫu xe đã hơn 20 năm tuổi.

Bộ mâm đa chấu màu tối kết hợp cùng khoảng sáng gầm thấp tạo nên dáng vẻ đậm chất xe thể thao cổ điển. Phần nắp ca-pô bằng vật liệu carbon cũng là chi tiết đáng chú ý, tăng thêm vẻ khác biệt cho chiếc xe.

Bên trong khoang nội thất.

Khoang cabin cho thấy tình trạng bảo quản rất tốt. Nội thất da màu vàng bò còn khá mới, bề mặt ghế ít nhăn và chưa xuất hiện dấu hiệu xuống cấp rõ rệt. Ghế thể thao ôm người với logo S2000 thêu nổi vẫn giữ được phom dáng nguyên bản.

Khu vực táp-lô, vô-lăng và cụm điều khiển trung tâm gần như không có dấu hiệu hao mòn mạnh. Xe sử dụng hộp số sàn, cần số kim loại và phanh tay cơ học... những chi tiết vốn được người mê xe thể thao đánh giá cao nhờ mang lại cảm giác lái thuần chất.

Đời 2004 cũng là cột mốc đáng chú ý với Honda S2000 khi hãng nâng cấp từ động cơ 2.0L lên 2.2L trên thế hệ AP2. Khối động cơ mới giúp xe cải thiện mô-men xoắn ở dải tua thấp và mang lại trải nghiệm lái dễ chịu hơn so với bản AP1 trước đó.

Mức giá ngoài 5 tỷ đồng của chiếc Honda S2000 này khiến nhiều người bất ngờ nếu so với tuổi đời hơn hai thập kỷ. Bởi, ở tầm giá này, người mua hiện có thể lựa chọn nhiều mẫu xe sang mới tại Việt Nam như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series hay thậm chí một số phiên bản của Porsche Macan. Tuy nhiên, với giới sưu tầm JDM, đây lại là mẫu xe mang tính biểu tượng và ngày càng hiếm trên toàn cầu.

