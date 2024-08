Đây được coi là chiếc xe bọc thép "lịch sử" khi xuất hiện trong bộ phim Michael Collins với sự tham gia của Liam Neeson và phim Empire of the Sun (Đế chế Mặt trời) - một bộ phim về chiến tranh sản xuất năm 1987 do Steven Spielberg đạo diễn.

Dù được gọi với cái tên "Rolls-Royce bọc thép" nhưng thực tế, chiếc xe được nhà sản xuất chế lại từ một chiếc Vauxhall WHG đời 1931 để giống như một pháo đài di động. Chiếc "Rolls-Royce" này bọc thép xung quanh, đồng thời trần xe được cắt để chế tạo thêm một tháp pháo mang phong cách của một chiếc xe tăng.

Dự kiến, chiếc xe độc đáo này sẽ được mang ra đấu giá trong thời gian tới với giá khởi điểm chỉ 32.000 bảng Anh (khoảng 1 tỷ đồng). Số tiền trên được cho là khá thấp so với giá trung bình của một chiếc ô tô mới ở Anh là 42.000 bảng (1,35 tỷ đồng).

Để phục vụ cho việc bán đấu giá, chiếc Rolls-Royce này cũng đã được nâng cấp thêm nhiều bộ phận để phù hợp với người lái và quy định về giao thông tại Anh. Xe có đèn báo rẽ, đèn hậu/đèn phanh và cánh cửa thép có thể mở dễ dàng bên trong và ngoài.

Thông tin trên trang eBay cho biết, chiếc xe sử dụng động cơ xăng Bedford 6 xi-lanh và hộp số 4 cấp. Xe đã được đăng kiểm và đóng thuế đường bộ đầy đủ, người mua có thể sưu tầm hoặc cũng hoàn toàn có thể lái ra đường nếu muốn.

"Đây có lẽ là chiếc Rolls-Royce được tái tạo tốt nhất hiện nay, mang chiếc xe từ Hollywood về đường phố của Anh", trang eBay miêu tả thêm.

Theo The Sun

