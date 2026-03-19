Chiều 19/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định xử phạt tài xế điều khiển ô tô bán tải chở gần 10 người trên thùng xe.

Gần 10 người ngồi trên thùng ô tô bán tải khi xe đang chạy. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện trường hợp tài xế L.V.D. (SN 1992, trú tại Sơn La) điều khiển ô tô bán tải mang biển số 26A-301.XX có hành vi chở người trên thùng xe trái quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tài xế L.V.D. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt tài xế L.V.D. về lỗi điều khiển xe bán tải chở người trên thùng xe không đúng quy định. Với lỗi này, tài xế D. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Cục CSGT nhận định hành vi chở người trên thùng xe bán tải tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc xảy ra va chạm. Người ngồi phía sau không được bảo vệ bởi các thiết bị an toàn, dễ bị văng, ngã, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không chở người trên thùng xe, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và người khác.