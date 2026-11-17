TRUNG QUỐC - Một chiếc xe BYD Song trị giá 155.000 nhân dân tệ (khoảng 575 triệu đồng) bị đánh cắp ngay tại đại lý, trong lúc khách hàng chờ nhận xe. Đáng chú ý, nghi phạm mặc đồng phục BYD, giả danh nhân viên để qua mặt mọi người.

Một vụ trộm xe hy hữu vừa xảy ra tại Trung Quốc khi một khách hàng bị mất chiếc BYD Song EV ngay trong quá trình làm thủ tục nhận bàn giao tại đại lý. Điều đáng nói, chiếc xe điện đã được thanh toán đầy đủ, hoàn tất giấy tờ và chỉ còn chờ dán phim cách nhiệt trước khi giao cho chủ mới.

Theo trang Autoevolution, chiếc xe BYD được gia đình mua làm quà tặng cho người cha nhân dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông. Tổng số tiền thanh toán là 155.000 nhân dân tệ (khoảng 575 triệu đồng).

Sau khi hoàn tất các thủ tục, bao gồm hóa đơn mua bán, đăng ký tạm thời và biển số xe, gia đình yêu cầu đại lý rửa xe và dán phim cách nhiệt trước khi nhận bàn giao.

Khoảng 18h, trong lúc khách hàng ngồi chờ tại phòng chờ của đại lý, một nhân viên bán hàng bất ngờ thông báo chiếc BYD Song đã biến mất khỏi bãi đỗ xe.

Sự việc lập tức khiến gia đình và nhân viên đại lý náo loạn. Mọi người tổ chức tìm kiếm và truy đuổi chiếc xe. Sau hơn một giờ, chiếc xe được phát hiện cách đại lý hơn 20km và bị chặn lại. Cảnh sát sau đó bắt giữ người điều khiển phương tiện.

Tên trộm mặc đồng phục BYD để qua mặt nhân viên đại lý

Theo thông tin điều tra ban đầu, nghi phạm đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hãng xe để thực hiện vụ trộm ngay giữa ban ngày. Đáng chú ý, khi bị bắt, người này mặc trang phục có logo BYD, khiến nhiều người ban đầu nghi ngờ đây có thể là một vụ việc liên quan đến nhân viên nội bộ đại lý.

Tuy nhiên, qua xác minh, nghi phạm chưa từng làm việc tại bất kỳ đại lý BYD nào. Bộ đồng phục mang thương hiệu BYD được người này mua trên mạng để phục vụ hành vi giả danh nhân viên.

Theo Autoevolution, nghi phạm từng có tiền án liên quan đến trộm cắp ô tô. Một số thông tin về tình trạng tâm thần của người này cũng được đề cập, song chưa có kết luận chính thức được công bố.

Vụ việc làm dấy lên nhiều câu hỏi về quy trình kiểm soát phương tiện tại đại lý. Đặc biệt, chiếc xe đã được thanh toán, hoàn tất thủ tục mua bán nhưng vẫn có thể bị người lạ ngang nhiên lái đi mà không bị phát hiện kịp thời.

Khách hàng từ chối nhận lại xe, yêu cầu bồi thường gấp 3 lần

Sau khi chiếc BYD Song được tìm thấy, gia đình khách hàng không muốn tiếp tục nhận lại chiếc xe từng bị đánh cắp. Thay vào đó, họ yêu cầu đại lý bồi thường gấp 3 lần giá trị xe theo quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, phía đại lý không chấp nhận yêu cầu này với lý do bản thân họ cũng là bên chịu thiệt hại trong vụ trộm.

Thay vào đó, đại lý đồng ý hoàn trả toàn bộ tiền mua xe và phí bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời thanh toán các chi phí đi lại và lưu trú phát sinh trong quá trình gia đình xử lý vụ việc.

Theo CarNewsChina, vụ việc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, không chỉ bởi thủ đoạn giả danh nhân viên để trộm xe mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đại lý trong việc bảo quản tài sản sau khi khách hàng đã hoàn tất thanh toán và chờ nhận bàn giao.

(Theo Autoevolution)

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