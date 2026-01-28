Mới đây, một chiếc Nissan 350Z đời 2005, số ODO thấp hiếm thấy được rao bán trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người chơi xe khi gây ra cuộc tranh cãi về mức giá bán so với hiện trạng của xe.

Theo thông tin Chuyên trang Hotcars chia sẻ, chiếc xe Nissan 350Z này thuộc đời 2005 nằm im nhiều năm giữa bãi cỏ hoang, trong tình trạng phủ đầy rêu mốc và bụi bẩn. Xe trang bị hộp số sàn 6 cấp, quãng đường đã đi khoảng 33.500 dặm (khoảng khoảng 53.913 km). Người bán cho biết xe bị “đắp chiếu” trong thời gian dài vì gầm quá thấp, không phù hợp sử dụng hằng ngày. Với tình trạng hiện tại của xe, không ít người cho rằng chiếc xe cũ đã xuống cấp nặng, khó có giá trị sử dụng.

Chiếc Nissan 350Z hàng hiếm bị bỏ quên phủ đầy rêu mốc

Tuy nhiên, loạt ảnh nội thất lại mang đến góc nhìn khác. Dù khoang cabin phủ bụi, cho thấy xe không được chăm sóc trong thời gian dài, nhưng mức độ hao mòn thực tế khá thấp. Ghế ngồi còn nguyên "form" dáng, không rách nát; vô-lăng và các chi tiết điều khiển không có dấu hiệu bị mài mòn nhiều. Điều này cho thấy chiếc xe ít được sử dụng.

Mặc dù ngoại thất xuống cấp nặng nề như vậy, người bán vẫn rao giá khoảng 17.000 USD (khoảng gần 420 triệu đồng).

Sự đối lập giữa hình thức bên ngoài và tình trạng bên trong cũng như mức giá đưa ra đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Theo Hotcars, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành hai luồng quan điểm: một bên cho rằng giá quá cao so với ngoại hình, bên còn lại nhấn mạnh giá trị của số km lăn bánh thấp và độ nguyên bản hiếm gặp.

Bên trong nội thất xe.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người băn khoăn nhất không nằm ở mức giá, mà là việc một mẫu xe thể thao hàng hiếm như Nissan 350Z lại có thể bị bỏ mặc ngoài trời trong thời gian dài như vậy.

Ra mắt đầu những năm 2000, Nissan 350Z được đánh giá cao khi trang bị dẫn động cầu sau, động cơ V6 3.5L hút khí tự nhiên, cho công suất từ 287 đến 306 mã lực, mô-men xoắn 363,4–371,5 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 5 cấp. Dù không phải mẫu xe nhanh nhất cùng thời, Nissan 350Z vẫn được giới mê xe yêu thích nhờ cảm giác lái “thật”.

Nhiều chiếc Nissan 350Z được dân chơi độ, nâng cấp để drift... Vì vậy, những xe còn giữ được tình trạng nguyên bản, số km trên đồng hồ thấp và không bị "can thiệp" sâu ngày càng trở nên hiếm.

Theo dữ liệu từ Classic.com, giá trung bình của Nissan 350Z đã qua sử dụng hiện ở mức dưới 15.000 USD (khoảng hơn 370 triệu đồng), song những xe đẹp, nguyên bản có thể đạt mức giao dịch cao nhất lên tới gần 50.000 USD (hơn 1,25 tỷ đồng). Trường hợp chiếc xe bị bỏ quên nhiều năm này cho thấy, dù ngoại hình không hoàn hảo, giá trị thực sự vẫn nằm ở cấu hình, số km và mức độ “zin” còn lại.

Theo Hotcars

