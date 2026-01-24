Năm ngoái, Thương hiệu siêu xe Ý Pagani công bố dự án Pagani Residences, tòa tháp căn hộ cao 30 tầng tại Florida. Mới đây, những thông tin chi tiết hơn về các tiện ích “đi kèm chìa khóa” đã được hé lộ.

Theo đó, Pagani hợp tác với Prestige Imports, một trong những nhà bán lẻ xe sang, xe hiếm lớn nhất nước Mỹ để triển khai dịch vụ concierge (dịch vụ hỗ trợ cá nhân cao cấp) độc quyền mang tên Auto Privata, chỉ dành cho cư dân tòa nhà. Mục tiêu là đảm bảo mọi chiếc xe trong gara riêng đều được chăm sóc, bảo dưỡng đúng chuẩn và sẵn sàng lăn bánh bất cứ lúc nào.

Thông qua ứng dụng Pagani Residences, chủ nhân căn hộ có thể sử dụng hàng loạt dịch vụ cho xe như: đỗ xe có người phục vụ (valet), báo cáo tình trạng xe hằng tháng, đặt lịch bảo dưỡng nhanh chóng và kết nối trực tiếp với đội ngũ concierge.

Với những nhu cầu cao cấp hơn, cư dân có thể đăng ký lưu kho kiểm soát nhiệt độ, chăm sóc, phục hồi xe chuyên nghiệp, hay vận chuyển xe đến từ bất kỳ địa điểm nào trên nước Mỹ.

Đáng chú ý, Auto Privata còn hỗ trợ tìm kiếm các mẫu xe hiếm cho những nhà sưu tập muốn mở rộng bộ sưu tập. Với nhóm khách hàng là doanh nhân bận rộn, dịch vụ cũng bao gồm hỗ trợ thủ tục hành chính như đăng ký xe, gia hạn biển số và xử lý các vấn đề bảo hiểm.

Ông Brett David, Giám đốc điều hành Prestige Imports, nhận định: “Miami là một trong những sân khấu lớn nhất của văn hóa xe hơi toàn cầu và với các nhà sưu tập thực thụ, sở hữu xe thôi chưa đủ. Điều quan trọng là cách họ sống cùng chiếc xe đó. Sự hợp tác này đưa triết lý của chúng tôi vào ngay trong không gian sống, để mỗi khoảnh khắc bên những cỗ máy này trở nên nhẹ nhàng và đáng nhớ.”

Pagani Residences gồm 70 căn hộ, trong đó có 2 penthouse dạng duplex (căn hộ áp mái thông tần), tất cả đều sở hữu view rất đẹp. Cũng giống như siêu xe mang logo Pagani, việc sở hữu một căn hộ tại đây không hề rẻ, giá khởi điểm từ 3,7 triệu USD.

Phần kiến trúc bên ngoài do Revuelta Architecture (Miami) đảm nhiệm, trong khi không gian nội thất được thiết kế bởi Pagani Arte – studio thiết kế mới của Pagani. Danh mục vật liệu khiến nhiều người liên tưởng tới bảng cấu hình siêu xe: sợi carbon, nhôm, titan, cùng các loại da cao cấp, gỗ, vải dệt và đá marble tương tự những gì Pagani sử dụng trên các mẫu hypercar của mình.

Với dự án này, Pagani không chỉ bán căn hộ, mà còn bán một phong cách sống, nơi mà đôi khi chiếc siêu xe trong gara còn được “chăm sóc tận tình” hơn cả chủ nhân của nó.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!