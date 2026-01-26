Xem video:

Thông thường, những chiếc xe sang bị bỏ hoang được phát hiện ven đường chủ yếu là các mẫu xe đời cũ, đã ngừng sản xuất. Tuy nhiên, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ mới đây ghi lại hình ảnh chiếc BMW X7 bị bỏ mặc ven đường thực tế vẫn còn mới, chỉ hai năm tuổi. Chiếc xe trị giá khoảng 1,7 crore rupee (khoảng 5,1 tỷ đồng).

Đoạn video được đăng tải trên Instagram bởi tài khoản Fraggy Short. Hình ảnh cho thấy chiếc SUV hạng sang BMW X7 màu xanh Tanzanite Blue đỗ bên lề đường trong tình trạng bị phủ một lớp bụi dày. Phần gầm xe hạ thấp sát mặt đường, nhiều khả năng do hệ thống treo khí nén gặp sự cố.

Đáng chú ý, chiếc BMW X7 này còn sở hữu biển số VIP “0001”, loại biển số có giá trị rất cao tại Ấn Độ. Qua các góc quay ngang và phía sau, chiếc xe hầu như không có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng. Trên thân xe chỉ xuất hiện một vài dấu bàn tay, được cho là do trẻ em hiếu kỳ để lại.

Nhiều người đặt câu hỏi vì sao một chiếc SUV hạng sang, gần như mới, lại bị bỏ mặc ven đường. Thực tế, chiếc BMW X7 này không bị chủ xe bỏ rơi mà đã bị Cơ quan Phòng chống tội phạm Mumbai tịch thu để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe bị tịch thu sau khi Aashish Dinesh Kumar Shah bị bắt giữ tại thành phố Jabalpur, bang Madhya Pradesh.

Theo các báo cáo, Shah bị bắt vì hành vi lừa đảo hơn 400 nhà đầu tư, với tổng số tiền lên tới 170 crore rupee (khoảng 510 tỷ đồng). Đối tượng này bị cáo buộc đã đưa ra cam kết mức lợi nhuận lên tới 84%/năm, dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Shah thành lập công ty mang tên Samar Yash Trading Company, tự xưng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Ấn Độ (SEBI). Bên cạnh đó, người này thường xuyên khoe khoang lối sống xa hoa, từ nhà ở, văn phòng, xe sang, bất động sản cho tới trang trại, nhằm tạo dựng lòng tin với các nhà đầu tư.

Đối tượng sinh sống tại khu Versova, có quê gốc ở Veraval (bang Gujarat), đã nhắm tới các nhà đầu tư tại Mumbai, Mira-Bhayandar và bang Tamil Nadu. Khi không thể chi trả mức lợi nhuận như cam kết, hàng loạt đơn tố cáo về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản đã được gửi tới cơ quan chức năng.

Ban đầu, số tiền bị tố cáo vào khoảng 11,5 crore rupee (khoảng 34,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều nạn nhân đứng ra trình báo, tổng số tiền bị chiếm đoạt đã tăng lên tới 170 crore rupee (khoảng 510 tỷ đồng).

Sau đó, Cơ quan Phòng chống tội phạm Mumbai tiến hành điều tra, khiến Shah bỏ trốn khỏi thành phố. Bằng các biện pháp giám sát kỹ thuật và thu thập thông tin tình báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng tại Jabalpur. Tại thời điểm bắt giữ, cảnh sát thu giữ 1,9 kg vàng, khoảng Rs 25 lakh (tương đương 750 triệu đồng), cùng chiếc BMW X7 trị giá1,7 crore rupee (khoảng 5,1 tỷ đồng). Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng tiền lừa đảo để mua nhiều bất động sản khác.

Theo Cartoq

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!