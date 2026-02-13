Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hội chợ mai vàng Yên Tử chính thức diễn ra, thu hút đông đảo du khách, người chơi cây cảnh và các nhà sưu tầm trong và ngoài tỉnh.

Ngay từ cổng vào, người dân đã bị ấn tượng bởi sắc vàng rực rỡ của những chậu mai cổ thụ, thân xù xì, tán rộng, hoa nở dày và đều. Mỗi cây mai tại hội chợ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là kết tinh của thời gian, công sức và tâm huyết của người trồng. Có những cây tuổi đời lên đến vài chục năm, được tạo dáng theo các thế truyền thống như trực, hoành, huyền, thác đổ hoặc xen lẫn những thế dáng sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ nhân.

Siêu phẩm “Thiện Phúc Yên Tử" với hình dáng uốn lượn, gốc to đặt chính giữa hội chợ hoa và được chào giá hơn 1 tỷ. Ảnh: Phạm Công

Theo ghi nhận, giá trị của các cây mai tại hội chợ dao động từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng mỗi cây, tùy thuộc vào tuổi đời, dáng thế, độ hiếm và quá trình chăm sóc.

Nhiều cây mai có bộ rễ nổi tự nhiên, thân uốn lượn mềm mại nhưng vẫn toát lên vẻ vững chãi, được giới chơi cây đánh giá cao cả về thẩm mỹ lẫn giá trị phong thủy.

Hình dáng cây vững chãi, tán được uốn cân đối. Ảnh: Phạm Công

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ năm nay là “Thiện Phúc Yên Tử”, một siêu phẩm mai vàng đến từ nhà vườn Hoàng Lâm. Cây mai gây ấn tượng mạnh với thế dáng uyển chuyển, gốc to, thân xoắn, tán tròn cân đối và nụ hoa dày đặc.

Nhiều cây nhỏ cũng được uốn nắn hình dạng độc đáo và hoa nở dày. Ảnh: Phạm Công

Theo đại diện nhà vườn Hoàng Lâm, cây mai này đã được chăm sóc và tạo tác trong nhiều năm, trải qua quá trình tuyển chọn, uốn nắn tỉ mỉ để đạt được hình dáng hoàn thiện như hiện tại. “Thiện Phúc Yên Tử không chỉ là một cây mai cảnh mà còn mang ý nghĩa về sự an lành, phúc khí và thịnh vượng. Chúng tôi đặt nhiều tâm huyết vào tác phẩm này, từ việc chọn phôi, nuôi dưỡng bộ rễ cho đến tạo dáng từng cành nhánh. Mức giá hơn 1 tỷ đồng phản ánh giá trị nghệ thuật, thời gian chăm sóc của cây", đại diện nhà vườn Hoàng Lâm chia sẻ.

Mai vàng Yên Tử nở bung khoe sắc với chùm lớn và nụ dày đặc trên những cây tại hội chợ. Ảnh: Phạm Công

Mai vàng Yên Tử nổi tiếng bởi sức sống bền bỉ, hoa năm cánh vàng tươi, hương thơm nhẹ và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu miền Bắc. Nhiều du khách khi đến tham quan không giấu được sự trầm trồ trước vẻ đẹp và giá trị của các tác phẩm mai. Chị Nguyễn Trang Vân (người dân tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, mặc dù đã thấy nhiều cây mai vàng Yên Tử rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy những cây "độc lạ" và giá trị như vậy khiến bản thân vô cùng phấn khích.

Đa số các cây được nghệ nhân uốn nắn trong thời gian nhiều năm mới ra hình dáng độc đáo. Ảnh: Phạm Công

Trong sắc vàng rực rỡ của hàng chục tác phẩm độc đáo, người ta không chỉ thấy vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận được sự tinh tế, kiên nhẫn và đam mê của những người gìn giữ và nâng tầm giá trị mai vàng vùng đất Quảng Ninh.

Hàng chục gốc mai vàng Yên Tử quy tụ về thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ để người dân chiêm ngưỡng. Ảnh: Phạm Công

Đa số các cây mai giá trị cao đều có gốc to với nhiều năm được chăm sóc kỳ công. Ảnh: Phạm Công

Nhiều người trầm trồ khi chiêm ngưỡng loạt cây mai giá trị cao. Ảnh: Phạm Công