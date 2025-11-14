Tác phẩm "Bữa chiều" của Alix Aymé.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết dịp kỷ niệm 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là thời điểm đặc biệt để nhìn lại hành trình hình thành và phát triển của mỹ thuật hiện đại Việt Nam, từ khát vọng gìn giữ cái đẹp đến khát vọng kiến tạo những giá trị mới. Ông nhắc lại vai trò của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, sinh viên khóa V Trường Mỹ thuật Đông Dương và là Giám đốc đầu tiên của bảo tàng, người đặt nền móng và định hướng phát triển cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm "Những người công nhân ở bến cảng" của Victor Tardieu.

Hiện nay, bảo tàng lưu giữ nhiều bộ sưu tập giá trị của các thế hệ nghệ sĩ cả nước, trong đó 60% tác phẩm thuộc bộ sưu tập hiện đại, là sáng tác của họa sĩ, nhà điêu khắc, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, mối quan hệ giữa bảo tàng và nhà trường luôn bền chặt như một mạch nối tự nhiên giữa đào tạo - sáng tạo - bảo tồn - phát huy, góp phần lan tỏa các giá trị mỹ thuật Việt Nam tới công chúng trong và ngoài nước.

Tác phẩm "Đánh chiếm Bắc Bộ Phủ" của Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Trọng Cát, Đỗ Hữu Huề.

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Giám tuyển của triển lãm cho biết đã mất gần 2 năm để tuyển chọn các tác phẩm tham gia triển lãm. Những tác phẩm trưng bày lần này không chỉ phản ánh chương trình đào tạo gắn với nhiệm vụ của đất nước qua từng giai đoạn mà còn thể hiện tinh thần khai phóng trong triết lý giáo dục của nhà trường - nơi người học luôn được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực và cá tính sáng tạo của mình.

Triển lãm quy tụ 150 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu tiêu biểu, tái hiện hành trình một thế kỷ đào tạo, sáng tạo nghệ thuật của ngôi trường mỹ thuật hàn lâm đầu tiên tại Đông Dương. Từ khi khóa học đầu tiên khai giảng năm 1925, các thế hệ giảng viên, sinh viên của trường đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm thông qua sáng tác, nghiên cứu những giá trị nghệ thuật gắn bó chặt chẽ với các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Ông Nghĩa cho rằng đây là lần đầu tiên trong 100 năm từ Trường Mỹ thuật Đông Dương đến Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, các tác phẩm được lưu giữ tại trường và bảo tàng được quy tụ đầy đủ để thầy và trò nhiều thế hệ cùng hội tụ trong một triển lãm.

"Họ cùng nhau tạo nên những âm điệu ngọt ngào của màu sắc, hình khối, cảm xúc, trí tuệ - cùng chung một tinh thần vì nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, giàu bản sắc. Đa phần các tác phẩm lần đầu được công bố", ông Nghĩa cho biết.

Không gian trưng bày được bố cục theo 6 phần:

- Những người thầy Pháp - nguồn cảm hứng cho sinh viên và mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

- Những sinh viên khát khao về một diện mạo mới của mỹ thuật dân tộc (1925-1945).

- Sự chuyển đổi từ mỹ thuật Đông Dương sang mỹ thuật cách mạng phục vụ kháng chiến (1945-1957).

- Chuyển hóa di sản mỹ thuật Đông Dương vào mỹ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa (1957-1981).

- Đổi mới cùng hành trình hội nhập (1981-2008).

- Hội nhập và mở rộng nghệ thuật (2008-nay).

Một số tác phẩm điêu khắc tại triển lãm, mở cửa đến hết 22/11.

Tác phẩm "Bác Hồ đi công tác" của Mai Thơ.

Bài chuyên khoa của Cần Thư Công.

Tác phẩm "Bác Hồ đang làm việc" của Minh Đỉnh.

Tác phẩm "Bác Hồ tìm đường cứu nước" của Diệp Minh Châu.

Tác phẩm "Một tình yêu" của Vương Học Báo.