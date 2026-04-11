Chiều 11/4, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025; đồng thời tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng.

Hội nghị đã tôn vinh 80 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho hơn 60.000 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cùng 15 cán bộ hưu trí - những người truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ.

Chuyện kể về một chiến dịch thầm lặng, thần tốc

Tại phần giao lưu với các điển hình tiên tiến, Trung tá Nguyễn Mạnh Việt, Công an TP Hải Phòng cho biết, giai đoạn 2020-2021 là khoảng thời gian không thể nào quên trong suốt 20 năm gắn bó với lực lượng.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Việt, khi đó, trong bối cảnh “vừa chạy, vừa xếp hàng”, lực lượng công an vừa phải căng mình chống dịch, vừa phải bảo đảm về đích sớm trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip.

Cũng theo Trung tá Việt, trong quá trình đó, có những hộ dân neo đơn, người già yếu không thể di chuyển, các chiến sĩ phải mang máy móc đến tận giường bệnh. Thậm chí, có những cán bộ, chiến sĩ phải mang theo cả bộ phấn son trang điểm nhằm làm đẹp cho các cụ bà khi chụp ảnh thẻ.

“Khi thấy cán bộ, chiến sĩ công an đến, gia đình trình bày nguyện vọng mong muốn có tấm ảnh thật đẹp, vừa để làm kỷ niệm, vừa để làm ảnh thờ khi các cụ nhắm mắt xuôi tay. Những nữ cán bộ, chiến sĩ đã tự tay tô son, dặm phấn cho các cụ”, Trung tá Nguyễn Mạnh Việt xúc động kể lại.

Trung tá Việt chia sẻ, có những kỷ niệm đẹp mà buồn, "khi vừa thu nhận vân tay, chụp ảnh xong được hai ngày thì các cụ đã về với tổ tiên"... Đó là những giá trị nhân văn cao đẹp, khi lực lượng công an không chỉ thực hiện nhiệm vụ hành chính mà còn thực sự “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, cho biết ít ai biết rằng, để có được tấm thẻ căn cước công dân hiện đại, lực lượng công an đã phải trải qua những ngày đầu vô cùng gian nan.

Theo Cục trưởng C06, thiết bị thu nhận vân tay vốn chỉ hoạt động 12 giờ/ngày, phục vụ khoảng 300 công dân. Tuy nhiên, trong cao điểm, máy phải chạy hết công suất, nóng đến mức cán bộ, chiến sĩ phải đắp khăn mặt lên máy hoặc dùng quạt liên tục để làm mát thiết bị.

“Khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi các tiêu chuẩn quốc tế về nhận diện khuôn mặt và vân tay rất khắt khe. Một số trường hợp đặc biệt như công dân có 9 ngón tay trên một bàn tay hoặc bàn tay bị dị tật khiến việc thu thập vân tay trở nên vô cùng khó khăn”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn chia sẻ.

Vị lãnh đạo Cục C06 cũng cho biết, vượt qua những rào cản công nghệ, nhiều sáng kiến đã ra đời, như “sáng kiến Hà Đông” giúp nâng năng suất từ 300 lên đến 750 bộ vân tay/máy/ngày. Hay tại Long Biên cũ (Hà Nội), một chiến sĩ công an đã lập kỷ lục khi chỉ mất 1 phút 12 giây để hoàn thành toàn bộ 13 bước thu nhận vân tay.

Cũng theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, chiến dịch cấp căn cước gắn chip đã xuất hiện những hình ảnh chưa từng có như làm trên xe buýt hay tại cánh đồng vào ban đêm; thậm chí, các chiến sĩ còn thay nhau bế con giúp người dân để người mẹ kịp lăn tay.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn khẳng định, sự nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tạo nên một chiến dịch “có một không hai”. Đây không chỉ là thành công của công nghệ số hóa mà còn là minh chứng cho tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.