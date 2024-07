Từ ngày 1/7, Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực, người dân khi làm thẻ căn cước theo mẫu mới tại Đội Cảnh sát Quản lý trật tự về xã hội cấp quận, huyện trở lên sẽ có thể thu thập thêm dữ liệu giọng nói, ADN khi có nhu cầu.

Ghi nhận tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), người đến thu thập dữ liệu sinh trắc học sẽ xuất trình thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID hoặc bản cứng để cán bộ nhập số định danh cá nhân vào hệ thống.

Sau khi hiển thị đầy đủ dữ liệu, cán bộ Cảnh sát thu thập dữ liệu mống mắt bằng máy quét, thời gian khoảng 3 giây. Điểm mới của Luật Căn cước 2023 là người từ 14 tuổi khi làm thẻ căn cước sẽ bắt buộc thu thập dữ liệu này.

Khi có nhu cầu, người dân có thể đăng ký thu thập thông tin về giọng nói. Người dân đọc văn bản trong phòng cách âm, mỗi người sẽ đọc đoạn văn dài 5-7 câu tới khi phần mềm nhận dạng giọng nói hiển thị màu xanh thông báo thu âm thành công.

Người dân cũng có thể yêu cầu lấy thông tin ADN để tích hợp vào dữ liệu thẻ căn cước qua việc lấy mẫu máu, sau khi có kết quả, người dân mang đến công an để nhập vào dữ liệu căn cước.

Trước khi lấy mẫu, cán bộ sẽ tư vấn về bảo mật thông tin cá nhân và đề nghị người dân ký vào biên bản thỏa thuận.

Ngoài việc thu thập các dữ liệu sinh trắc học trên, người dân vẫn được lấy đủ 10 mẫu vân tay như trước đây.

Hoàn tất lấy dữ liệu thông tin cá nhân, cảnh sát sẽ hướng dẫn người dân chụp ảnh chân dung để in trên thẻ căn cước.

Thống kê của Cục C06, trong ngày đầu tiên triển khai Luật Căn cước, thông qua tích hợp các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công cư trú và theo dõi, quản trị cổng dịch vụ công, tới trưa cùng ngày đã ghi nhận hơn 12.300 hồ sơ đăng ký cấp căn cước.

Công an các địa phương đã hoàn thành 126 hồ sơ trả kết quả cho người dân, tổ chức in 60 thẻ căn cước cho công dân từ 0 - dưới 6 tuổi, từ 6 - dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi. Đã hoàn thiện và in 2 giấy chứng nhận căn cước và trao trả cho công dân trong ngày.

Tính tới 13h cùng ngày, các địa phương đã truyền hồ sơ ra trung ương với hơn 1.700 hồ sơ. Trong đó, trẻ dưới 6 tuổi có 256 hồ sơ, trẻ từ 6 - dưới 14 tuổi có 364 hồ sơ, công dân trên 14 tuổi có 1.163 hồ sơ. Tới chiều cùng ngày, số lượng yêu cầu sinh trắc qua ứng dụng VNeID đạt hơn 21.000 lượt.