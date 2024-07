Thống kê của Cục C06, trong ngày đầu tiên triển khai Luật Căn cước, thông qua tích hợp các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công cư trú và theo dõi, quản trị cổng dịch vụ công, tới trưa cùng ngày đã ghi nhận hơn 12.300 hồ sơ đăng ký cấp căn cước. Công an các địa phương đã hoàn thành 126 hồ sơ trả kết quả cho người dân. Công an các địa phương đã tổ chức in 60 thẻ căn cước cho công dân từ 0 - dưới 6 tuổi, từ 6 - dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi. Đã hoàn thiện và in 2 giấy chứng nhận căn cước và trao trả cho công dân trong ngày. Tính tới 13 giờ cùng ngày, các địa phương đã truyền hồ sơ ra trung ương với hơn 1.700 hồ sơ. Trong đó, trẻ dưới 6 tuổi có 256 hồ sơ, trẻ từ 6 - dưới 14 tuổi có 364 hồ sơ, công dân trên 14 tuổi có 1.163 hồ sơ. Tới chiều cùng ngày, số lượng yêu cầu sinh trắc qua ứng dụng VNeID đạt hơn 21.000 lượt.