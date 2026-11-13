Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII ghi nhận 2.148 vụ vi phạm liên quan đến ma túy, tiền chất và động, thực vật hoang dã, tang vật thu giữ lên tới hàng chục tấn cùng hơn 13 triệu đơn vị ma túy.

Trong hai ngày 11-12/11, tại TP.HCM, Hải quan Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Văn phòng Liên lạc Tình báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P) tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII (OMD VIII).

Hội nghị có sự tham dự của 59 đại biểu đến từ 27 cơ quan hải quan và thực thi pháp luật thuộc 25 quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đại diện RILO A/P và UNODC.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII (OMD VIII). Ảnh Hải quan cung cấp

Theo số liệu tổng hợp bước đầu, OMD VIII ghi nhận 2.148 vụ, mức cao nhất qua các giai đoạn triển khai chiến dịch. Trong đó, có 1.982 vụ liên quan đến ma túy, 45 vụ về tiền chất, 101 vụ liên quan đến động, thực vật hoang dã và 20 vụ khác.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 19,92 tấn và hơn 13 triệu đơn vị ma túy; 52,8 tấn cùng 179.867 đơn vị tiền chất; khoảng 28 tấn và 4.621 cá thể, mẫu vật hoặc sản phẩm động, thực vật hoang dã.

Tại hội nghị, Hải quan Việt Nam chia sẻ kết quả đấu tranh trong nước và kinh nghiệm phối hợp liên ngành.

Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Hải quan Việt Nam) cho biết, trong 10 tháng năm 2026, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 287 đối tượng, thu giữ khoảng 2,05 tấn ma túy các loại.

Đáng chú ý, vụ phát hiện gần 1,2 tấn ngà voi cùng 79kg xương động vật thuộc nhóm thú ăn thịt họ mèo cỡ lớn tại cảng Quy Nhơn cho thấy vai trò của việc kết hợp cảnh báo nghiệp vụ, phân tích rủi ro và phối hợp liên ngành trong phát hiện hàng hóa được cất giấu tinh vi.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng năm 2018, với sự hỗ trợ của RILO A/P và UNODC.

Từ sáng kiến hợp tác cấp tiểu vùng, chiến dịch đã phát triển thành cơ chế phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tập trung đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất và các loài thuộc danh mục Công ước CITES.

Các đại biển tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Hải quan cung cấp

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Hải quan Trung Quốc nhấn mạnh vai trò của trao đổi thông tin tình báo, phối hợp xác minh và điều tra xuyên biên giới. Việc kết nối lực lượng thực thi tại nơi hàng hóa xuất phát, quá cảnh và đến đích giúp mở rộng điều tra trên toàn tuyến, góp phần nhận diện, triệt phá các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Trong khi đó, đại diện RILO A/P và UNODC đề cao việc khai thác thông tin sau các vụ bắt giữ để nhận diện tuyến vận chuyển, đối tượng liên quan và truy xét các cá nhân chủ mưu, cầm đầu. Các đại biểu cũng cảnh báo thủ đoạn làm giả chứng từ, hợp thức hóa hàng hóa bất hợp pháp và lợi dụng môi trường trực tuyến để buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.

Hướng tới OMD IX, các đơn vị điều phối đề xuất tiếp tục tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy, tiền chất và các loài thuộc danh mục CITES; đồng thời tăng cường khai thác dữ liệu trên CENcomm - nền tảng trao đổi thông tin của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Các thành viên cũng thống nhất đẩy mạnh phân tích thông tin sau bắt giữ, xác định mối liên hệ giữa các vụ việc, cá nhân, doanh nghiệp và bên trung gian có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động vận chuyển trái phép. Qua đó, gắn kết kiểm soát tại biên giới với điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Tiến Dũng