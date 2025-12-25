Những mái ấm hồi sinh từ đổ nát

Những ngày cuối năm, khi dấu tích bão lũ vẫn in hằn trên nhiều xã, phường ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên, niềm vui đang dần trở lại trên những vùng đất từng oằn mình gánh chịu thiên tai.

Trong căn nhà rộng 55m² vừa được bàn giao, cụ bà Tô Thị Sửa (88 tuổi, xã Ngô Mây, Gia Lai) không giấu được xúc động. Hơn một tháng trước, cơn bão dữ đã cuốn sập hoàn toàn ngôi nhà cũ, đẩy người phụ nữ tuổi xế chiều vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Niềm vui được nhận nhà mới của cụ Sửa. Ảnh: Ngọc Thu

Sau nhiều tuần sống trong căn lều tạm, nay cụ cùng người con gái bị câm bẩm sinh đã có một mái nhà vững chãi để nương thân. Ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng, 4 chắc”, có gác chống lũ an toàn, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Chỉ trong 15 ngày thi công, toàn bộ ngày công do Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đảm nhận, căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình.

“Nhà sập, hai mẹ con tay trắng, may có bộ đội đến giúp. Ơn này của Đảng và Nhà nước, mẹ con tôi sẽ nhớ hoài”, cụ Sửa nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình cụ Sửa chỉ là một trong hàng nghìn hộ dân tại miền Trung – Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề sau chuỗi thiên tai lịch sử cuối năm 2025, trong đó Gia Lai và Đắk Lắk là hai địa phương thiệt hại nặng nhất.

Trẻ em vùng lũ chào đón lực lượng vũ trang về làng dựng lại nhà giúp dân. Ảnh: Anh Qui

Đêm 19, rạng sáng 20/11, nước lũ dâng cao, nhấn chìm hàng loạt khu dân cư tại Gia Lai và Đắk Lắk. Riêng tại “rốn lũ” xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 25 người, khiến 67 ngôi nhà bị sập hoàn toàn.

Ngày 29/11, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp có mặt tại xã Hòa Thịnh để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ngay sau đó, Chiến dịch Quang Trung được phát động, đặt mục tiêu dựng lại hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trước Tết Bính Ngọ 2026.

Chiến dịch "tổng lực, thần tốc”

Tại Đắk Lắk, chiến dịch được triển khai với tinh thần “tổng lực, thần tốc”. Toàn tỉnh có 650 căn nhà bị sập hoàn toàn cần xây mới, 892 căn hư hỏng nặng và hơn 5.450 căn bị tốc mái, hư hỏng một phần.

Ngay từ đầu tháng 12, địa phương đã huy động đồng loạt các lực lượng quân đội, công an, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Có 29 đơn vị quân đội được điều động, thành lập 279 đội thi công; trong khi lực lượng công an trực tiếp đảm nhận xây dựng hơn 200 căn nhà tại các thôn, buôn xa trung tâm, nơi giao thông bị chia cắt, đi lại khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng hỗ trợ dựng nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Anh Qui

Lực lượng vũ trang cùng người dân chạy đua với thời gian dựng nhà trước Tết. Ảnh: Anh Qui

Đắk Lắk hỗ trợ 170 triệu đồng cho mỗi căn nhà xây mới, 40 triệu đồng đối với nhà hư hỏng nặng và 10 triệu đồng cho nhà hư hỏng nhẹ. Mô hình nhà chống lũ được áp dụng đồng bộ, mỗi căn rộng khoảng 44m², có gác lửng, nền cao, tường bê tông và mái kiên cố.

Trên các công trường tại xã Hòa Thịnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 bám trụ nơi tâm lũ, gác lại dịp kỷ niệm 22/12 – 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam – để tập trung hoàn thiện nhà ở cho người dân trước Tết. Chỉ sau hơn 20 ngày, 117 căn nhà mới đã dần hiện hình.

Cùng với lực lượng tại chỗ, nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh cũng tham gia “chi viện”. Xã Ea Ning – nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số – đã thành lập đội thợ 30 người hỗ trợ xã kết nghĩa Hòa Mỹ xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của chiến dịch.

Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi hỗ trợ người dân Đắk Lắk dựng lại nhà sau lũ. Ảnh: Trọng Quốc

Gia Lai cũng chịu thiệt hại nặng nề với 674 căn nhà bị sập hoàn toàn và gần 28.500 căn nhà hư hỏng. Trước áp lực thời gian và khối lượng công việc lớn, tỉnh lựa chọn cách làm quyết liệt theo tinh thần “làm trước, báo cáo sau”, chủ động rút ngắn thủ tục, huy động nguồn lực xã hội hóa theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ kết quả”.

Tỉnh đã huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, các đoàn thể và doanh nghiệp; đồng thời phân bổ 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương và ngân sách dự phòng để người dân có kinh phí triển khai làm nhà ngay sau lũ.

Công an Gia Lai huy động hơn 650 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà mới. Ảnh: Giang Thành

Chiến sĩ Trung đoàn 739 vận chuyển vật liệu giúp người dân xã Tuy Phước Đông xây nhà mới. Ảnh: Man Đức Dũng

Dù mưa còn kéo dài, các lực lượng vẫn làm việc theo phương châm “ba ca, bốn kíp”, ngày đêm chạy đua với thời gian. Nhờ đó, 100% số nhà bị sập đã được khởi công trong nửa đầu tháng 12. Đến nay, 454 căn (hơn 67%) đã cơ bản hoàn thành, 220 căn đang tiếp tục xây dựng; đối với nhà hư hỏng nặng, gần 92% đã được sửa chữa xong.

Bộ đội miệt mài làm việc xuyên đêm, giúp người dân sớm có nhà ở kiên cố. Ảnh: Anh Qui

Cán bộ, chiến sĩ dùng bữa tại công trường xây nhà giúp dân vùng lũ Gia Lai, dịp 22/12. Ảnh: Man Đức Dũng

Vượt nắng, thắng mưa trên công trường vùng lũ

Tại Đà Nẵng, thiệt hại về nhà ở không lớn nhưng phân bố rải rác, chủ yếu tại các xã miền núi, vùng cao. Thành phố đã triển khai 'Chiến dịch Quang Trung' trên diện rộng, ưu tiên hỗ trợ các hộ có nhà sập, hư hỏng nặng và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 24 đội công tác xuống cơ sở; Công an thành phố phối hợp cùng lực lượng tại chỗ hỗ trợ thi công, tranh thủ từng giờ nắng ráo để đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xây dựng nhà cho người dân.

Xã Trà Tân khởi công xây dựng 18 căn nhà bị lũ cuốn sập, kinh phí từ 200–250 triệu đồng mỗi căn. Ảnh: H.L

Tại Quảng Ngãi, mưa lũ khiến 58 căn nhà bị sập hoàn toàn, 115 căn thiệt hại rất nặng. Tỉnh ưu tiên hỗ trợ các địa bàn miền núi, khu vực có nguy cơ sạt lở cao như xã Măng Ri – nơi nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp; chính quyền vừa tổ chức tái định cư, vừa khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà ở để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành xây dựng 9 căn nhà mới, sửa chữa xong 300 căn và cam kết hoàn thành toàn bộ chương trình sớm hơn 10 ngày so với yêu cầu của Chính phủ.

Những mái nhà kiên cố được dựng lên thần tốc tại các làng quê từng bị lũ lớn tàn phá, giúp người dân kịp an cư đón Tết. Ảnh: Anh Qui

Theo Bộ NN&MT, tính đến ngày 19/12, cả nước đã hoàn thành xây dựng 480 căn nhà mới, khởi công 1.172 căn và sửa chữa xong hơn 33.000 căn nhà bị hư hỏng do thiên tai.

Giữa những ngày cuối năm, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị đón Tết, trên các công trường vùng lũ, cán bộ, chiến sĩ vẫn gác lại niềm riêng, miệt mài làm việc ngày đêm. Mỗi căn nhà hoàn thiện không chỉ mang lại chỗ ở an toàn, mà còn là điểm tựa để người dân vững tin vượt qua mất mát, bắt đầu lại cuộc sống sau thiên tai.