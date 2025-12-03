Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.T

Theo thống kê của UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ vừa qua khiến 229 căn nhà trên địa bàn bị thiệt hại, trong đó 23 căn sập hoàn toàn cần xây mới và 206 căn hư hỏng phải sửa chữa.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng phát động, tối 2/12 địa phương đã phối hợp với Bộ Công an phát động cao điểm khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.

Đến nay, Lâm Đồng đã khởi công xây dựng được 7 căn nhà cho các hộ gia đình. Địa phương thống nhất mức hỗ trợ 120 triệu đồng đối với nhà bị sập hoàn toàn và từ 20-40 triệu đồng đối với nhà hư hỏng.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ khó khăn, mất mát với bà con bị ảnh hưởng mưa lũ, đồng thời động viên bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Văn Mười đề nghị lực lượng quân đội, công an khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa nhà. Các sở, ngành, lãnh đạo xã, phường phải theo sát, hỗ trợ người dân trong suốt quá trình thực hiện.

Các nhà thầu được yêu cầu đảm bảo chất lượng thi công, không chạy theo tiến độ mà làm ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cam kết địa phương sẽ hoàn thành xây nhà mới cho các hộ dân trước ngày 15/1/2026 và hoàn thành sửa chữa nhà bị hư hỏng trước ngày 20/12/2025; quyết tâm hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sớm nhất trong 4 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa. Ảnh: H.T

Sau lễ khởi động, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đi thị sát, kiểm tra tiến độ khắc phục sạt lở tại đèo Mimosa. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành, đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.