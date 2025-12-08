Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng nghiên cứu, thiết kế và công bố mẫu nhà chống bão, lụt trước ngày 10/12 để đáp ứng tiến độ thần tốc của Chiến dịch Quang Trung - dựng lại nhà cho dân vùng bão lũ.

Trong đó, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng nghiên cứu, thiết kế hoặc rà soát, điều chỉnh các mẫu nhà ở phòng chống bão, lụt có sẵn cho phù hợp với tình hình thực tế, công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và các phương tiện thông tin truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn.

Một mẫu nhà chống bão lũ ở An Giang. Ảnh chụp màn hình

Các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, tránh được bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, các địa phương trên cả nước đã thiết kế, công bố gần 200 mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương. Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục công bố, đẩy mạnh truyền thông để người dân tham khảo, lựa chọn phù hợp với điều kiện của gia đình.

Đối với các mẫu nhà ở phòng chống bão, lụt, các địa phương đã xây dựng trước đây, các địa phương cần tiếp tục giới thiệu công khai để người dân lựa chọn.

“Chiến dịch Quang Trung” triển khai đồng loạt từ ngày 1/12 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng.

Mục tiêu được ấn định bằng những mốc thời gian cụ thể: Hoàn thành sửa chữa nhà hư hỏng nặng trước ngày 31/12, xây dựng lại, tái định cư cho các gia đình nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026 để bảo đảm mọi người dân có nhà ở, có chỗ thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết Nguyên đán và năm mới 2026.

Đến nay, các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, quyết tâm hoàn thành xây mới 1.628 căn nhà trước ngày 31/1/2026 và hoàn thành sửa chữa 34.352 căn nhà hư hỏng cho người dân trước 31/12/2025.