Cuối tháng 10 và tháng 11, tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, "lũ chồng lũ, bão chồng bão", sạt lở đất, ngập lụt lịch sử, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16-22/11 tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng đã làm 963 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3.390 nhà bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính lên tới trên 16.000 tỷ đồng.

Phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Xuân Ngọc

Để khẩn trương xây dựng lại, sửa chữa nhà, bảo đảm mọi người dân có nhà ở, thờ cúng tổ tiên, vui xuân đón Tết, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là 4 tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1/12.

Chiến dịch nhằm huy động tổng lực, thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.

Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12. Thủ tướng lưu ý, xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Công điện của Thủ tướng cũng đề nghị phát huy tinh thần tự lực, tự cường của địa phương và của người dân, chủ động bố trí, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các quỹ, nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Các địa phương phối hợp với MTTQ Việt Nam tiếp tục kêu gọi, vận động, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm theo phương châm "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Việc này nhằm tập trung xây dựng lại, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại sớm ổn định lại đời sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên 9 hộ gia đình có nhà bị sập tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk hôm 29/11. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu báo cáo kế hoạch thực hiện cụ thể và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương (nếu có) để xây dựng, sửa chữa nhà cửa bị thiệt hại do đợt mưa lũ từ ngày 16-22/11, gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính trước ngày 3/12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng...

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về tính trung thực, chính xác, đầy đủ của thông tin, số liệu báo cáo về thiệt hại và đề xuất; đồng thời sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, phạm vi, chống lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ nguồn nhân lực tại chỗ cho các địa phương xây dựng mới, sửa chữa nhà ở.

Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho các địa phương đưa ra một số thiết kế nhà mẫu theo phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người dân bản địa để người dân chủ động lựa chọn.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương bố trí đất khu tái định cư nếu phải bố trí đất để di dời các hộ dân ra khỏi vùng bị sạt lở, lũ cuốn trôi, vùng nguy hiểm, hoàn thành trước ngày 5/12.

Bộ trưởng Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất phương án hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho 4 tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, hoàn thành trước ngày 5/12.