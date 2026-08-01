Chiến hạm Hải quân Singapore cập cảng quốc tế Cam Ranh. Video: Hiển Ngọc

Sáng 1/8, tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence thuộc Hải quân Singapore do Đại tá Siswi Herlini, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Huấn luyện và Học thuyết hàng hải Singapore làm trưởng đoàn, cùng Trung tá Hu Junjie Daniel làm thuyền trưởng và các sĩ quan, thủy thủ, học viên đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa.

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore cập cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Hiển Ngọc

Đại tá Nguyễn Hải Châu, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân, chủ trì đón đoàn.

Cùng tham gia đón đoàn có đại diện của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa và Binh đoàn 20.

Đại tá Nguyễn Hải Châu - Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân tặng hoa Đại tá Siswi Herlini. Ảnh: Hiển Ngọc

Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 1-5/8, nhóm chỉ huy tàu sẽ có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân. Ngoài ra, thủy thủ tàu sẽ tham gia giao lưu, tham quan văn hóa địa phương cùng cán bộ, học viên Học viện Hải quân Việt Nam.

Các thủy thủ trên tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence của Hải quân Singapore. Ảnh: Hiển Ngọc

Chuyến thăm của tàu RSS Persistence không chỉ là hoạt động hợp tác quân sự, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy giữa hai nước Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực quốc phòng.

Hai bên chụp ảnh chung khi tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence cập cảng quốc tế Cam Ranh. Ảnh: Hiển Ngọc

RSS Persistence là một trong các chiến hạm đổ bộ thuộc lớp Endurance do Singapore tự thiết kế và chế tạo. Các chiến hạm khác cùng lớp gồm RSS Endurance, RSS Resolution và RSS Endeavour. Tàu RSS Persistence có chiều dài 141m, mớn nước 6m, tải trọng 6.000 tấn, có sân đỗ 2 trực thăng quân sự cỡ trung và được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Tàu đổ bộ lớp Endurance RSS Persistence do Singapore tự thiết kế và chế tạo. Ảnh: Hiển Ngọc