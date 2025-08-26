Đồng hành cùng chiến dịch là Quỹ Vì Tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup), mang đến những thay đổi thiết thực từ nhận thức đến hành vi của người dân.

Từ mầm xanh hôm nay đến tương lai bền vững

Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gia đình ông Trần Trí Tráng đã bắt đầu quen với việc phân loại rác tại nguồn - điều gần như xa lạ trước đây.

“Trước kia, rác sinh hoạt gom chung rồi chôn lấp. Giờ có thùng rác 3 ngăn, cả nhà tập phân biệt rác hữu cơ, tái chế và rác thải còn lại. Thêm chút công, nhưng đổi lại có thể tái sử dụng, môi trường cũng sạch hơn”, ông Tráng chia sẻ.

Trước đây, do địa lý biệt lập của đảo, rác thải chủ yếu được chôn lấp thủ công. “Chai lọ còn bán được, chứ túi nylon, thức ăn thừa thì đổ chung rồi đốt hoặc chôn”, anh Vũ Minh Thuận - người dân khu dân cư số 2 - nói.

Khảo sát của Đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho thấy, phần lớn rác chưa được phân loại, nhiều thành phần khó phân hủy như pin, nhựa, dầu mỡ… đe dọa nguồn nước sinh hoạt. Với thông điệp "Phân loại hôm nay - Sạch đảo mai sau", các sinh viên tình nguyện đã vượt sóng mang 3 thùng rác phân loại và 10 bộ ủ rác hữu cơ đến tận tay người dân.

Các sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội trực tiếp hướng dẫn người dân trên đảo Bạch Long Vĩ về phân loại rác sinh hoạt.

Tại xã Lóng Phiêng (Sơn La), chị Bùi Thị Diệu Linh - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) - cho biết rác thải sinh hoạt của người dân thường bị đốt bừa bãi trong thùng chứa cũ, gây ô nhiễm và nguy cơ cháy nổ.

“Chúng tôi tổ chức tập huấn 2 ngày, hướng dẫn phân loại và cùng người dân dọn rác quanh trường học. Khi chứng kiến sự thay đổi sau vài giờ lao động, mọi người bắt đầu hiểu rõ giá trị của môi trường sạch”, chị Linh nói.

Tại xã Tân Mỹ (Tuyên Quang), 100 thùng rác được trao tặng giúp người dân giảm xả rác bừa bãi. Ông Hoàng Trần Trung - Bí thư Đảng ủy xã - cho biết: “Trước đây, rác bị xử lý manh mún, gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Nhờ sự hỗ trợ từ Quỹ Vì Tương lai xanh, mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng vi sinh đã được triển khai hiệu quả”.

Ý thức cộng đồng cũng chuyển biến rõ rệt. Nhiều hộ bắt đầu phân loại rác. Đặc biệt, lớp trẻ và phụ nữ hưởng ứng rất tích cực.

“Quan trọng là tập huấn giúp người dân hiểu và thay đổi hành vi, biến phân loại rác thành thói quen sống”, ông Trung khẳng định.

Nhóm sinh viên tình nguyện của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng trao tặng các thùng rác và hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt cho người dân tại thôn A Rớch, xã Sông Kôn, Đà Nẵng.

Quỹ Vì Tương lai xanh: Cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền

Chiến dịch Mùa hè Xanh 2025, với sự đồng hành của Quỹ Vì Tương lai xanh, được triển khai tại 33 trường đại học và đơn vị trên cả nước. Không chỉ trao tặng vật chất, chiến dịch còn gieo "mầm xanh" về nhận thức, tạo chuyển biến dài lâu.

Tại Bạch Long Vĩ, anh Vũ Minh Thuận - người đã chứng kiến nhiều thay đổi trên đảo - xúc động: “Nhờ chương trình, người dân ý thức rõ hơn và đảo cũng đẹp hơn từng ngày. Tôi tin thế hệ mai sau sẽ được sống trong môi trường trong lành hơn”.

Ở Tân Mỹ, mô hình phân loại rác đang được nhân rộng qua các tổ tự quản, nhóm tuyên truyền viên tại từng thôn bản. “Nếu triển khai đều đặn, lâu dài, chắc chắn chất lượng sống sẽ nâng lên, môi trường trong lành, nông sản cũng bền vững hơn”, ông Trung nói.

Từ những chiếc thùng rác nhỏ đặt nơi đảo xa hay bản làng hẻo lánh, những chiến sĩ Mùa hè Xanh không chỉ lan tỏa thói quen sống xanh, mà còn đang âm thầm vun trồng một thế hệ biết sống có trách nhiệm với môi trường và cộng đồng. Hành trình ấy có thể bắt đầu từ rác thải, nhưng đích đến lại là một tương lai bền vững - nơi con người và thiên nhiên cùng nhau phát triển hài hòa.

“Quỹ Vì Tương lai xanh không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn là cầu nối để sức trẻ lan tỏa khắp mọi miền. Với sự đồng hành của Quỹ, chúng tôi đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng một lối sống xanh vì cộng đồng, vì tương lai”, anh Trần Chiều Phụng - Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - khẳng định.

Thế Định