Dự lễ có nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng...

Lễ hội diễn ra với nghi thức truyền thống trang trọng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng dâng hương, dâng hoa tại tượng đài, đền thờ Hoàng đế Quang Trung

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh: “Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa cùng tên tuổi, sự nghiệp lẫy lừng của Hoàng đế Quang Trung đã trở thành tấm gương ngời sáng về trí tuệ và nghệ thuật quân sự kiệt xuất; là biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta”.

Theo ông Việt, 237 năm đã trôi qua, âm vang của bản hùng ca ấy vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người dân đất Việt. Hôm nay, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tinh thần “thần tốc” vẫn còn nguyên giá trị thời đại. Đó không chỉ là tốc độ trong hành quân, mà là tốc độ trong cải cách, trong đổi mới tư duy, đổi mới mô hình tăng trưởng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; là sự chủ động nắm bắt thời cơ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì tương lai đất nước và hoàn thành sứ mệnh phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm vững vàng trong kỷ nguyên mới.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ hội kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Chương trình nghệ thuật sử thi Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa 1789 do Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam thực hiện đã tái hiện hình ảnh nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đã hành quân thần tốc bất ngờ tiến công vào thành Thăng Long, đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh đem lại chiến thắng lẫy lừng cho dân tộc.