Ngày 17/7, đồn biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa tiếp nhận và đang chăm sóc y tế cho 5 ngư dân gặp nạn.

Những người này được một tàu cá khác cứu trên vùng biển Côn Đảo.

Đồn biên phòng Côn Đảo tiếp nhận các ngư dân được cứu từ tàu cá bị chìm. Ảnh: BĐBP cung cấp

Khoảng 10h30 phút cùng ngày, tàu cá BV 95148TS - do ông Trần Xuân Nam làm chủ kiêm thuyền trưởng - khi đang hoạt động tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 11 hải lý về hướng Nam thì phát hiện 5 ngư dân ôm can nhựa trôi dạt trên biển.

Sau đó, tàu cá BV 95148TS đã tiếp cận và cứu vớt được toàn bộ ngư dân đưa lên tàu.

Hơn 1 giờ sau, tàu cá này đưa 5 ngư dân gặp nạn vào đất liền và tiến hành các thủ tục bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo.

Qua làm việc, các ngư dân gặp nạn cho hay họ là thuyền viên trên tàu cá CM 01332TS do ông Trần Út Tâm (trú tỉnh Cà Mau) làm chủ. Khoảng 9h ngày 16/7, khi đang hoạt động cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý về hướng Tây Nam, tàu gặp sóng to gió lớn dẫn đến chìm. Ngay sau đó, họ ôm can nhựa và phao tròn nhảy xuống biển rồi bị trôi dạt.

Sức khỏe của 5 ngư dân hiện ổn định và được đồn biên phòng sắp xếp chỗ ăn, nghỉ.