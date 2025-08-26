Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong suốt 80 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần quan trọng vào việc thực thi hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: P.T

Ngoại giao Nghị viện đã trở thành một kênh quan trọng, bổ sung cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam và đất nước Việt Nam

Đến nay, Quốc hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ nghị viện với khoảng hơn 140 quốc gia trên thế giới, tham gia làm thành viên của hầu hết tổ chức nghị viện thế giới và khu vực, như IPU, AIPA, APPF, APF....

Trên bình diện đa phương, dấu ấn nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong thời gian qua là việc chủ trì các hội nghị đa phương quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế và khu vực.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, đối ngoại Quốc hội vừa mang tính nhà nước, vừa mang tính nhân dân sâu sắc. Đối ngoại Quốc hội đóng vai trò liên thông, tranh thủ được cả lợi thế của ba trụ cột trong triển khai đối ngoại.

Các hoạt động đối ngoại Quốc hội, cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân đã phát huy tối đa từng thế mạnh riêng, làm đa dạng hóa, làm sâu sắc thêm quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các đối tác, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới tháng 7/2025. Ảnh: TTXVN

"Có thể khẳng định rằng, đối ngoại Quốc hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, đã góp phần lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, thân thiện và có trách nhiệm, chủ động và tích cực, qua đó nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dấu ấn của Quốc hội Việt Nam thể hiện rõ ở sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong quá trình tham gia đối thoại, xây dựng đồng thuận cũng như đề xuất sáng kiến. Điều này góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Quốc hội Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, đây cũng là kênh quan trọng để Việt Nam thúc đẩy và bảo vệ lợi ích quốc gia. Thông qua hoạt động nghị viện đa phương, chúng ta có thể tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ quốc tế đối với những vấn đề chiến lược, gắn trực tiếp với lợi ích của đất nước như duy trì hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...

Đồng thời, Việt Nam có thể giới thiệu những thành tựu đổi mới, kinh nghiệm phát triển, từ đó quảng bá hình ảnh một đất nước hòa bình, ổn định, năng động và giàu trách nhiệm.

Khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, không chỉ dừng lại ở việc “tham gia”, Quốc hội Việt Nam còn nhiều lần đảm nhận vai trò chủ nhà. Thành công trong việc đăng cai tổ chức, điều hành các sự kiện liên nghị viện quốc tế và khu vực… đã khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự chủ động hội nhập của Việt Nam, giúp Việt Nam chủ động hơn trong xây dựng quy tắc, chuẩn mực và giải quyết vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Các sáng kiến của Việt Nam về biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước đã được ghi nhận, thể hiện đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Quốc hội Việt Nam phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Anh tháng 6/2024. Ảnh: Quốc hội

Về vai trò, đóng góp của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao về đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã xem xét, phê chuẩn nhiều Hiệp định quan trọng có ý nghĩa chiến lược, từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các công ước quốc tế về quyền con người, đến những thỏa thuận hợp tác khu vực và toàn cầu.

Thông qua đó, Quốc hội khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế, đồng thời bảo đảm rằng các điều ước được phê chuẩn phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Việc phê chuẩn nhiều hiệp định tự do thương mại (FTA) lớn, thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu, hỗ trợ hiệu quả cho ngoại giao kinh tế của Chính phủ.

Cùng với đó, Quốc hội cũng chính là cầu nối đưa các cam kết quốc tế vào đời sống pháp lý trong nước, tạo khuôn khổ pháp luật đồng bộ để Việt Nam thực thi hiệu quả những thỏa thuận quốc tế, phục vụ phát triển bền vững.

Các quy định pháp luật Việt Nam ngày càng tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu của các cam kết trong WTO, các công ước của Liên hợp quốc và các hiệp định song phương, đa phương khác....

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước những yêu cầu mới của tình hình trong nước và quốc tế, trọng tâm đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên mới là tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và biến động nhanh chóng của môi trường quốc tế, Quốc hội cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động đối ngoại để thích ứng với tình hình mới.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác ngoại giao nghị viện chuyên nghiệp, bản lĩnh, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thành thạo, am hiểu luật pháp và thông lệ quốc tế cũng là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.