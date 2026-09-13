Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 9/9/2026 tại Vân Nam, Trung Quốc và được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi lại.

Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc xe máy điện chở hai cô gái đang di chuyển phía trước ô tô có camera hành trình. Khi tới giao lộ, hai người đang đi thẳng thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc Mercedes-Maybach đang đi tới theo hướng vuông góc.

Cú tông khiến cả hai cô gái cùng ngã xuống đường. Người điều khiển ô tô có camera hành trình lập tức dừng xe, bước xuống kiểm tra và đỡ một trong hai cô gái đứng dậy. Tài xế chiếc Mercedes-Maybach sau đó cũng xuống xe để hỗ trợ. May mắn cả hai đã không bị thương nặng.

Theo người đăng tải video, tình huống xảy ra nhanh tại một giao lộ có nhiều ô tô đỗ hai bên, khiến những người tham gia giao thông không thể phản ứng kịp nếu có xe bất ngờ đi tới.

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ va chạm tại các giao lộ, đặc biệt khi các phương tiện chuyển hướng. Người điều khiển ô tô, xe máy cần quan sát kỹ hướng di chuyển của các phương tiện khác trước khi rẽ, tránh những tình huống bất ngờ có thể dẫn tới tai nạn.

(Theo Newsflare)

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