Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào hôm nay (26/3).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 24h hôm nay.

Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít (giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.006 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 24.332 đồng/lít (giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 35.440 đồng/lít (giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít (giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 21.748 đồng/kg (tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, ổn định thị trường. Số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu theo Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ngày 26/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.