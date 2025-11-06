Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, thời gian qua, lượng hành khách thông qua sân bay Nội Bài tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình toàn quốc và đang khai thác vượt quá công suất thiết kế.

Mặc dù sân bay Nội Bài đã có nghiên cứu, quy hoạch mở rộng nhưng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất, giải phóng mặt bằng và cần thời gian để hoàn thành.

Bộ trưởng khẳng định, việc đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình là bước đi chiến lược, mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không vùng Thủ đô theo mô hình “trung tâm kép” đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới áp dụng thành công.

Sân bay Gia Bình sẽ giữ vai trò bổ trợ chiến lược cho Nội Bài, phát huy lợi thế về không gian, kết nối và hạ tầng, đồng thời tạo đà phát triển cho các ngành công nghiệp, logistics, thương mại điện tử, du lịch và dịch vụ. Dự án có ý nghĩa đặc biệt trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ các sự kiện đối ngoại quan trọng, đặc biệt là hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, việc đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Sân bay Gia Bình hướng đến mục tiêu đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng sân bay quốc tế.

Sân bay Gia Bình cũng hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế, đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm giai đoạn đến năm 2030; khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm, có tầm nhìn đến năm 2050.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 1 khoảng 141.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn của nhà đầu tư, bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn huy động hợp pháp. Thời hạn hoạt động của dự án trong 70 năm (từ năm 2025 đến năm 2095).

Về nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha, trong đó có 124,8 ha đất an ninh, 327,1 ha đất công cộng, 169,62 ha đất ở, 922,25 ha đất trồng lúa 2 vụ, 9,16 ha đất tôn giáo - tín ngưỡng, 20,58 ha đất nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 7.100 hộ gia đình (trong đó dự kiến tái định cư khoảng 5.800 hộ) và 118 tổ chức; tổng số mộ cần di dời khoảng 18.800 ngôi mộ.

Bộ trưởng Xây dựng cho biết, trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có khoảng 25 di tích cần phải di dời. Tuy nhiên pháp luật về di sản văn hóa mới chỉ quy định về di dời, thay đổi hiện vật trong di tích mà chưa có quy định cho phép di dời công trình là di tích lịch sử - văn hóa.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội cho phép UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di dời các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Chính phủ cũng đề xuất việc di dời được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích.

Đề nghị làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị làm rõ tính khả thi và tương thích về kỹ thuật của mô hình khai thác “đa trung tâm hàng không vùng Thủ đô”, nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tính đồng bộ trong khai thác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Đối với tiến độ, thường trực Ủy ban đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, đặc biệt trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Về môi trường, ông Mãi nêu cần bổ sung báo cáo đánh giá tác động chi tiết, nhất là yếu tố thủy văn, ngập úng, biến đổi dòng chảy; xây dựng kế hoạch quản lý môi trường, giám sát khí thải, tiếng ồn, nước thải.

Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị làm rõ hơn cơ sở tính suất đầu tư dự án, so sánh suất đầu tư với các dự án sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu.

Về nguồn vốn, thường trực Ủy ban cho rằng cần làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng, bổ sung tính toán tác động chi phí lãi vay khi chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.