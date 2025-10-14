Theo tờ trình được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày, dự thảo luật hoàn thiện quy định về hệ thống quy hoạch.

Trong đó, quy hoạch cấp quốc gia gồm: Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch chi tiết ngành; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

Nguyên tắc của quy hoạch là quy hoạch thấp hơn phải phù hợp với quy hoạch cao hơn, quy hoạch chi tiết ngành phải phù hợp với quy hoạch mà quy hoạch đó cụ thể hóa và bảo đảm hài hòa với định hướng sắp xếp, phân bố không gian của quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan. Quy hoạch tỉnh phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch chi tiết ngành có liên quan. Quy hoạch đô thị và nông thôn phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết ngành.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Về thẩm quyền tổ chức lập quy hoạch, Chính phủ tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia; bộ tổ chức lập quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành; Bộ Tài chính tổ chức lập quy hoạch vùng; UBND cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh.

Về thẩm quyền quyết định và phê duyệt quy hoạch thì Quốc hội quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia. Thủ tướng phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch vùng. Bộ trưởng phê duyệt quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch tỉnh. Còn thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn được thực hiện theo quy định của pháp luật về đô thị và nông thôn.

Phát biểu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, dự thảo luật đã bổ sung nội dung là quy hoạch sử dụng đất quốc phòng an ninh, quy định rõ nhu cầu phân kỳ sử dụng đất quốc phòng an ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới phát biểu ý kiến. Ảnh: Quốc hội

Tuy nhiên, ông Tới bày tỏ vẫn còn băn khoăn đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu. Ông nêu thực tế việc xử lý mâu thuẫn giữa quy hoạch đất quốc phòng an ninh với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư. Đây là vấn đề còn vướng rất nhiều, khi giải quyết thì mất nhiều thời gian.

"Sau này khi quốc phòng an ninh cần, công trình đó đã phát triển kinh tế rồi, thì giải quyết lại tốn kém, mất thời gian rất nhiều", ông nhấn mạnh việc phải vừa hài hòa phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn đảm bảo giữ vững an ninh, quốc phòng.

Ông dẫn chứng, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi giải quyết những ụ bê tông (công trình quốc phòng) ở trên sân bay mà "cũng mất mấy năm trời", "khi Thủ tướng vào đó giải quyết thì chúng ta mới xong".

Quy hoạch rất quan trọng, là sự sống của nền kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá đây là luật rất khó và phức tạp. Ông ghi nhận nội dung luật trình lần này được Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, có sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, phù hợp với thay đổi địa giới hành chính 2 cấp và chủ trương phân cấp, phân quyền, tạo động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới.

Dù vậy, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, dự thảo luật “vẫn còn rất ôm đồm”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu ý kiến. Ảnh: Quốc hội

Với quy hoạch ngành, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trước đây có ý kiến cho rằng hơn 20.000 quy hoạch là quá nhiều, phải đưa ra nhưng giờ lại đưa vào để phân cấp cho bộ trưởng. “Nếu vậy ngành giao thông cứ để quy hoạch đất này làm giao thông, ngành thủy lợi lại để đất này làm thủy lợi”, ông Định chỉ ra sự bất hợp lý.

Theo ông, quy hoạch quốc gia phải do Quốc hội quyết định, còn quy hoạch ngành thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ. Nhấn mạnh quy hoạch rất quan trọng, là sự sống của nền kinh tế, ông Định nêu quan điểm có những thứ không thể phân cấp.

“Cái gì phân cấp được thì phân cấp, nhưng cũng có những thứ dứt khoát không phân cấp... Quy hoạch ngành mà để bộ trưởng quyết thì mỗi bộ trưởng phụ trách một ngành, ông nào cũng vì ngành của mình thôi”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng góp ý việc sửa luật nên tập trung vào những thứ thực sự cần phải thay đổi. “Luật này rất nặng, không cẩn thận đến khi đi vào thực hiện lại vướng”, ông Định góp ý chỉ nên “sửa tối thiểu”, không nên quá ôm đồm, quá chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đặt vấn đề sửa toàn diện luật này "đã đủ chín". Ông đồng tình với ý kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đề nghị Chính phủ, cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉ sửa một số điều vướng và thật sự là điểm nghẽn để tháo gỡ. Ông nhìn nhận đây là luật khó nên phải làm từng bước chặt chẽ.

Phát biểu làm rõ thêm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng nhận định đây là luật khó, phức tạp. Luật đã phải mất ba kỳ họp mới thông qua được, có rất nhiều tranh luận nảy lửa giữa các bộ, ngành mới đi đến thống nhất. Ông Dũng nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, khó, chưa làm bao giờ nhưng vẫn phải làm, bắt buộc phải làm.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Ông cho biết, ban soạn thảo đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị là "phải xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn hiện nay; phải đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch; phải có quy định về chuyển tiếp để kế thừa tối đa quy hoạch của các thời kỳ đã lập".

“Lập quy hoạch cũng thế, lập rồi cũng có mâu thuẫn, chồng chéo, xung đột, nên cũng phải theo phương pháp đúng dần”, theo lời Phó Thủ tướng. Ông cho hay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đề xuất sửa Luật Quy hoạch toàn diện để tháo gỡ các vướng mắc, mâu thuẫn, xung đột, điểm nghẽn.