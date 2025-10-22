Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ quan tâm đến vấn đề bồi thường thiệt hại cho khách hàng đi máy bay. Ông cho biết, dự thảo nêu quyền, nghĩa vụ của cảng; quyền và nghĩa vụ của hãng hàng không rất rõ ràng nhưng quyền và nghĩa vụ của khách hàng quy định rất chung chung.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Hoàng Hà

"Nói bồi thường thiệt hại, chứ không nói bồi thường như thế nào, ra sao. Chúng ta đều đi máy bay và đều từng bị chậm chuyến (delay), kể cả lãnh đạo cũng bị. Có những chuyến chậm mấy tiếng đồng hồ...", ông Hòa dẫn chứng.

Ông cho biết, khi chậm chuyến các hãng nói rằng là do khai thác chuyến bay, "anh khai thác chuyến bay, anh chậm chuyến là đâu chấp nhận được. Chậm chuyến do thiên tai, bệnh dịch ảnh hưởng đến thì có thể được. Anh chậm chuyến do khai thác máy bay chung chung là lỗi chưa hợp lý".

Đại biểu nêu dẫn chứng, bay Cần Thơ chuyến 16h và mua vé rồi, một lát nữa hãng thông báo xin lỗi do khai thác tàu bay chậm 17h mới bay thì có thể thông cảm được, tuy nhiên nếu tới sân bay rồi thì mới thông báo là điều không thể chấp nhận.

"Chậm mấy tiếng đồng hồ, có hành khách được vào phòng VIP để nghỉ ngơi, hành khách khác ngồi vất vơ vất vưởng mấy tiếng...", ông Hòa nêu.

Ông Hòa đề xuất, phải có quy định rõ ràng cụ thể về việc bồi thường như thế nào do chậm chuyến, nếu không quy định trong luật thì phải quy định trong nghị định của Chính phủ.

Tính kỷ cương, kỷ luật trong hàng không chưa nghiêm túc

Đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) cho hay đi nhiều nước và về Việt Nam thấy rằng các sân bay quy mô nhỏ, đường băng ngắn, máy bay vận tải không lớn, hạ tầng nhiều ga hàng không "ọp ẹp" nhưng lại đều là sân bay quốc tế. Theo ông, phải nâng tiêu chuẩn nhà ga.

"Chỗ nào cũng là hàng không quốc tế hết, thậm chí 1 ngày đón một chuyến bay thôi cũng là ga hàng không quốc tế... Chúng ta phải nâng tiêu chuẩn lên cái nào đạt quốc tế, cái nào nội địa. Đi ra quốc tế thấy sân bay quốc tế của họ khác còn của mình không ổn, các dịch vụ không ổn", ông Trí phân tích.

Ông cho rằng, luật phải khắc phục cho được tính kỷ luật của hàng không, bởi các hãng hàng không của Việt Nam "delay" nhiều. Điều này thể hiện tính kỷ cương, kỷ luật trong hàng không Việt Nam chưa nghiêm túc. Từ đó gây ra nhiều phiền phức, lãng phí cho xã hội, hành khách khi phải mất chi phí cao, thời gian lớn, thậm chí gây ra tâm lý bất ổn. Bên cạnh đó, ông nhìn nhận nhiều hành khách cũng không nghiêm túc trong đi đứng...

"Người nước ngoài đến Việt Nam nhìn vào giờ giấc hàng không sẽ đánh giá văn hóa của người Việt Nam không nghiêm túc về giờ giấc. Do vậy, cần có chế định để yêu cầu các chủ thể tham gia phải thực hiện nghiêm túc. Đi hàng không mà không kỷ cương thì đi gì kỷ cương được", đại biểu khẳng định.

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) cũng đề nghị bổ sung một nguyên tắc trực tiếp liên quan đến bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Theo bà, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ hàng không Việt Nam, giá vé máy bay không hề rẻ, có những đợt giá vé khá cao. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng hủy, delay. Sau đó, khách hàng lên máy bay và chỉ nhận được một lời xin lỗi duy nhất được thông báo bởi cơ trưởng, "chúng tôi thấy dường như không thỏa đáng".

Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm. Ảnh: Hoàng Hà

"Nếu do thời tiết, do điều kiện khách quan, chúng tôi hoàn toàn thông cảm và đồng tình. Tuy nhiên, nếu do việc chủ quan trong quản lý, điều hành, trong khai thác các chuyến bay thì phải có một cơ chế bồi thường thỏa đáng", bà Cầm nói.

Nữ đại biểu đề nghị nghiên cứu hình thức nếu khách hàng bị vi phạm quyền lợi, chậm, hoãn, hủy chuyến bay thì cơ chế như thế nào, ví dụ như trả thêm điểm vào thẻ tích điểm.

"Đi họp chậm là tổn thất rất lớn, đi giao dịch, làm kinh tế mà bị chậm, hủy mấy tiếng hoặc chuyển từ ngày này sang ngày khác ảnh hưởng rất nhiều đến phát triển kinh tế. Do vậy, chúng tôi đề nghị quyền lợi của khách hàng và việc bồi thường đối với khách hàng cần phải được cụ thể hóa hơn nữa trong dự án luật này", bà Cầm phát biểu.

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu, tại tổ Cao Bằng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc xây dựng sân bay Long Thành với mục tiêu không chậm giờ, trễ chuyến và thu hút hành khách quốc tế.

Về nguyên nhân, theo Bộ trưởng, sân bay chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Để đạt chuẩn quốc tế phải có đường băng lên và đường băng xuống, khoảng cách tối thiểu phải 1.350 m. Nhưng khoảng cách này thì chỉ có sân bay Long Thành, nếu sân bay Tân Sơn Nhất làm thì phải giải phóng đến ngã tư Cộng Hòa và cần đầu tư nguồn lực rất lớn.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Hoàng Hà

“Các hãng hàng không cũng chia sẻ, mỗi chuyến bay trung bình chậm 15 phút đến 1 tiếng, tiêu hao nhiên liệu trên không rất lớn. Quốc tế đến, ví dụ các sân bay nhỏ chưa đạt tiêu chuẩn 4E, 4F thì không có máy bay lớn đến, nên hoạt động sân bay không hiệu quả”, Bộ trưởng chia sẻ.

Ông cũng dẫn chứng các hãng hàng không Việt Nam bay sang Trung Quốc 18 tuyến, song ngược lại Trung Quốc bay về Việt Nam chỉ 3 chuyến do chỉ 3 sân bay đáp ứng được tiêu chuẩn.