Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.

Theo nghị quyết, thời gian tới, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục biến động khó lường; xu hướng tập hợp lực lượng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng; kinh tế tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi.

Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, nghiên cứu chiến lược và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong tham mưu, phục vụ điều hành kinh tế - xã hội; phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình, xu thế mới và điều chỉnh chính sách của các nước; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống; chủ động theo dõi diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm… để kịp thời có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp, ổn định thị trường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng. Ảnh: Phạm Hải

Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Chính phủ lưu ý không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được yêu cầu điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Đồng thời, NHNN cần tăng cường quản lý, khẩn trương triển khai giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng theo quy định của pháp luật, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bên cạnh đó, NHNN cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, ngân hàng kiểm soát đặc biệt; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn trước ngày 15/9; tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, làm rõ nguyên nhân giải ngân vốn đầu tư công chậm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm không để gián đoạn trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công khi tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025. Trong đó tiếp tục triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác để đạt mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025, và 5.000km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc; tăng tốc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để khánh thành vào ngày 19/12.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết, nội dung trình Hội nghị Trung ương 13 khóa 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 (tháng 10 tới đây).

Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu rộng bằng nhiều hình thức về nội dung Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cơ quan báo chí, truyền thông tích cực đấu tranh, tăng cường phối hợp với các cơ quan an ninh mạng để kịp thời phát hiện và gỡ bỏ các bài viết, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử, chống phá Nhà nước, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm; chủ động, kịp thời công khai thông tin về các vấn đề được dư luận quan tâm nhằm ngăn chặn tin giả và thông tin tiêu cực.