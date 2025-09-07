Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách để nghe các ý kiến góp ý về ứng phó với các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới, thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách thảo luận, phân tích tình hình, đưa ra nhận định và đề xuất giải pháp, nhất là nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về kinh tế vĩ mô, các thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách nhận định, hiện nay kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, trong đó tăng trưởng tín dụng cơ bản phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế, dòng vốn vẫn cơ bản tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ công/GDP trong ngưỡng an toàn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách. Ảnh: Nhật Bắc

Năm 2025, các động lực tăng trưởng mới và chất lượng tăng trưởng được thúc đẩy nhờ tác động cộng hưởng của cải cách thể chế, chống lãng phí, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng tốc chuyển đổi kép xanh – số, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số giai đoạn 2026-2030. So sánh với một số nền kinh tế trong giai đoạn phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) thì dự kiến mức tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam giai đoạn tới là phù hợp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như tỉ giá, giá vàng, chứng khoán, bất động sản đòi hỏi sự quan tâm lớn hơn. Hội đồng đề nghị kiên định mục tiêu tăng trưởng đi đôi với kiểm soát rủi ro, an toàn, bao trùm và bền vững, trong đó hết sức lưu tâm đến chất lượng tăng trưởng và ổn định vĩ mô...

Lúc êm đẹp phải nghĩ đến khả năng sóng gió

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Hội đồng, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, kinh nghiệm điều hành rất quan trọng là phải luôn giữ vững bản lĩnh, không hoang mang lo sợ, cũng tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong mọi tình huống, "lúc thuận lợi phải nghĩ đến lúc khó khăn, lúc êm đẹp phải nghĩ đến khả năng sóng gió", càng áp lực lại càng nỗ lực.

Về tác động của chính sách thuế quan Mỹ, Thủ tướng nhất trí với đề xuất của Hội đồng về việc cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng với các khu vực, thị trường khác. Cần cơ cấu lại thị trường xuất khẩu phù hợp tình hình; nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng xanh hoá, số hoá, kinh tế tuần hoàn trong xuất nhập khẩu...

Về bất động sản, Thủ tướng cho rằng đây là một động lực cho tăng trưởng, tuy nhiên, hiện nay cũng có một số dấu hiệu không như kỳ vọng. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, cần tiếp tục có giải pháp tổng thể về cung cầu, tài khóa, đất đai…; tích cực xử lý vấn đề liên quan đến pháp lý, tiếp tục xây dựng các chính sách ưu đãi, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung ứng nhà ở xã hội; góp phần giải toả bất động sản cao cấp, kiểm soát tồn kho bất động sản.

Về giải pháp để tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng đánh giá đây là vấn đề hết sức quan trọng. Theo đó, cần tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa phù hợp, chính sách tiền tệ phải chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

Thủ tướng nêu rõ cần tiếp tục hoàn thiện thể chế; phát triển hạ tầng đồng bộ; đào tạo nhân lực; đẩy mạnh bình dân học vụ số…, bởi "Chính phủ số, chính quyền số phải có công dân số". Ảnh: Nhật Bắc

Liên quan quản lý thị trường vàng, Thủ tướng nhất trí với một số giải pháp, đề xuất của Hội đồng và cho biết Chính phủ đã chỉ đạo tích cực các giải pháp, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thực hiện ngay, tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách; đồng thời có các giải pháp ngăn chặn đầu tư, tích trữ, chống đầu cơ, buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Liên quan vấn đề tỉ giá, Thủ tướng nhấn mạnh cần giữ ổn định cả lãi suất đồng tiền Việt Nam; tăng xuất khẩu hàng hoá để duy trì thặng dư thương mại; tăng cường xuất khẩu dịch vụ logistics, du lịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô; phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; tích cực giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài.