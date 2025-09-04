Tại buổi họp báo chuyên đề do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 4/9, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai thẳng thắn thừa nhận việc triển khai các chính sách đất đai tại cơ sở đang gặp khó khăn cả về nhân lực lẫn hạ tầng công nghệ.

Ông Phấn nêu cụ thể ba điểm nghẽn tại địa phương:

Thứ nhất, khi thực hiện chính quyền hai cấp, thẩm quyền và nhiệm vụ giao xuống cấp xã rất nhiều. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ đủ năng lực xử lý hồ sơ, chính sách đất đai lại thiếu dẫn đến tình trạng quá tải.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập các Tổ thường trực để hỗ trợ địa phương.

Thứ hai, quá trình hợp nhất đơn vị hành chính ở một số nơi chưa ban hành được quy trình nội bộ, khiến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp bị lúng túng.

Thứ ba, cơ sở dữ liệu đất đai hiện chưa kết nối với hệ thống dịch vụ công. Vì vậy, nhiều địa phương phải xử lý hồ sơ vừa điện tử vừa thủ công “nửa cơm, nửa điện” khiến công việc trì trệ và phát sinh chi phí.

Bộ tăng cường hỗ trợ trực tiếp

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử 34 cán bộ về các địa phương để trực tiếp hỗ trợ và ghi nhận tình hình.



Ông Mai Văn Phấn cho biết, riêng trong lĩnh vực đất đai, Bộ đã thành lập các tổ thường trực. Những nhiệm vụ địa phương có thể xử lý thì phân cấp thực hiện, còn vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Bộ trực tiếp giải quyết.

Với các lĩnh vực khác ngoài đất đai như nông nghiệp, môi trường, các vướng mắc cũng được tổng hợp và gửi tới các đơn vị chức năng của Bộ để phối hợp xử lý.

“Đi xuống tận nơi mới thấy rõ địa phương đang cần gì, vướng ở đâu. Bộ sẽ vừa đồng hành, vừa tháo gỡ để việc triển khai luật đi vào thực chất, không chỉ dừng ở văn bản”, ông Phấn nhấn mạnh.

