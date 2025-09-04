Một công dân tại xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) vừa gửi thắc mắc đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên quan đến việc thực hiện thủ tục vận hành thử nghiệm đối với các dự án đã được cấp giấy phép môi trường.

Theo công dân này, tại địa phương đang có sự lúng túng trong cách áp dụng. Vấn đề đặt ra là: Đối với những dự án đã được UBND cấp huyện trước đây cấp giấy phép môi trường, nay đi vào giai đoạn vận hành thử nghiệm thì cơ quan nào sẽ tiếp nhận thông báo, UBND cấp xã hay UBND cấp tỉnh?

Đồng thời, với các dự án, cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường nhưng nay không còn thuộc đối tượng phải cấp phép theo quy định mới tại Nghị định 05/2025 và Nghị định 131/2025 của Chính phủ, thì khi thực hiện thủ tục đăng ký môi trường, chủ dự án có phải tiến hành thêm bước vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải nữa hay không?

Trước băn khoăn này, Bộ NN&MT đã viện dẫn các căn cứ pháp lý hiện hành gồm: Nghị định số 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025; Nghị định số 131/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp; và Nghị định số 136/2025 quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Theo quy định, đối với các dự án đã được UBND cấp huyện cấp giấy phép môi trường, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo vận hành thử nghiệm là UBND cấp tỉnh, không phải UBND cấp xã. Điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất, tập trung quản lý ở cấp cao hơn, đồng thời nâng cao trách nhiệm giám sát về kỹ thuật, chuyên môn trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Đối với nhóm dự án, cơ sở đã từng được cấp giấy phép môi trường nhưng nay theo các nghị định mới, không còn thuộc diện phải cấp phép, Bộ NN&MT cho biết: Khi thực hiện thủ tục đăng ký môi trường, các đơn vị này không cần phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Chủ dự án hoặc cơ sở chỉ có trách nhiệm đăng ký môi trường và bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã đăng ký.

Quy định này giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính, tránh tình trạng phát sinh thêm bước trung gian không cần thiết, trong khi vẫn duy trì nguyên tắc bảo vệ môi trường.

Câu hỏi của công dân xã An Phước gửi đến Bộ NN&MT cũng phản ánh thực tế là tại một số địa phương, các cơ quan chức năng vẫn còn có cách hiểu chưa thống nhất về việc thực hiện các quy định mới liên quan đến môi trường.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, sự rõ ràng trong phân cấp, phân quyền là yêu cầu quan trọng trong quản lý nhà nước. Khi thẩm quyền đã được xác định cụ thể, việc thực hiện sẽ minh bạch, nhất quán, tạo thuận lợi cho cả cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp.