Nhằm trang bị kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, kỹ năng cần thiết để thực thi công viêc, đặc biệt, để góp phần xây dựng hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội sau khi sắp xếp, sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, nhiều địa phương đã tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ CBCCVC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hòa An (Cao Bằng), lượng thủ tục được chuyển từ cấp huyện về cấp xã tăng mạnh, đòi hỏi cán bộ phải đổi mới cách làm, nâng cao kỹ năng công nghệ nhằm phục vụ người dân hiệu quả hơn.



(Nguồn: Cục Chuyển đổi số Quốc gia)