Chiều tối 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Chính phủ về tình hình triển khai và việc rà soát, xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự cuộc họp còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ để đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hội nghị đánh giá, sau gần 4 tháng vận hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chỉ đạo, điều hành từ việc ban hành các thể chế, chính sách, văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền đến việc quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tập huấn, theo dõi, nắm bắt, giải quyết tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đến nay, 100% địa phương đã hoàn thiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí chức danh lãnh đạo UBND các cấp; 34/34 tỉnh, thành phố đã và đang triển khai các phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối tổ chức bên trong.

3.321 xã, phường, đặc khu đã triển khai việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã bảo đảm phù hợp với định hướng Trung ương và tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Đến nay, cả nước có gần 147.000 người nghỉ việc, trong đó 99,99% đã nhận chi trả chính sách; 17 Bộ, ngành và 34/34 địa phương đã hoàn tất chi trả.

Công tác phân cấp, phân quyền tiếp tục được các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai mạnh mẽ, thực chất. Tỷ lệ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương là 44%, 56% nhiệm vụ đã được phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện.

Hiện nay, 34/34 địa phương đã ban hành nghị quyết phân cấp thu - chi ngân sách; 100% các đơn vị cấp xã đã hoàn tất việc mở tài khoản và chi lương tại kho bạc nhà nước.

Cả nước có 17.595 cơ sở nhà, đất đã thực hiện xử lý, còn 10.908 cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý; 3.177 đơn vị hành chính cấp xã đã được trang bị xe ôtô.

Việc sắp xếp, bố trí nhà ở công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được các địa phương thực hiện phù hợp điều kiện thực tiễn tại mỗi cơ quan, đơn vị tại địa phương.

Đến ngày 22/10, các Bộ, ngành có 5.751 thủ tục hành chính, giảm 48 thủ tục hành chính; có 980 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình; còn 4.032 thủ tục hành chính chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 70,2%.

Các địa phương công khai từ 2.030 đến 2.293 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó trung bình có 792 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình, chiếm tỷ lệ 37%; dịch vụ công trực tuyến một phần, chiếm tỷ lệ 56,2%; thủ tục hành chính chưa công bố dịch vụ công trực tuyến, chiếm tỷ lệ 6,8%.

Sau gần 4 tháng, 34 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 14,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hơn 83% được xử lý trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn nhìn nhận, chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc cần tiếp tục được khắc phục như: một số quy định thu phí, lệ phí, thủ tục hành chính vẫn chưa đầy đủ; vẫn còn một số địa phương gặp khó khăn trong sắp xếp, bố trí nhân sự liên quan quy mô, số lượng, chức danh, lĩnh vực, nhất là nhân sự chuyên trách tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Cùng với đó, còn những thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình; thủ tục hành chính chưa liên thông; hệ thống dịch vụ công trực tuyến có lúc, có nơi còn bị gián đoạn; danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỷ lệ khoảng từ 50% đến 95%, thậm chí có địa phương mới đạt dưới 10%...

Ngoài ra, một số địa phương cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế.

Phiên họp Chính phủ để rà soát, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi rà soát tình hình, các đại biểu đề nghị trên cơ sở rà soát của các địa phương về tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, các bộ, cơ quan ngang bộ kịp thời sửa đổi, bổ sung bảo đảm thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Mặt khác tiếp tục tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó tập trung sửa đổi, hoàn thiện 466 văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cắt giảm 348 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 1.703 thủ tục hành chính; cắt giảm 2.041 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan ngang bộ theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn cho địa phương; tiếp tục khắc phục các hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công chức các cấp để chính quyền 2 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo hàng tuần và Chính phủ họp 2 tuần/lần về tình hình vận hành và việc rà soát, xử lý các vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động ban hành hơn 140 nghị định, nghị quyết, công điện, quyết định để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực.

Các bộ, ban, ngành ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn đồng bộ, kịp thời, bảo đảm cho bộ máy chính quyền 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định sau gần 4 tháng thực hiện, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đi vào nền nếp, đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả rõ rệt.

Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; quyền lợi của người dân và doanh nghiệp được bảo đảm, các dịch vụ công cơ bản được cung ứng đầy đủ.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, một số lĩnh vực thể chế, chính sách chưa đồng bộ, kịp thời; tổ chức bộ máy và nhân sự ở một số địa phương chưa thật sự ổn định; cán bộ, công chức vẫn còn thiếu kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin; thủ tục hành chính tuy có cải thiện nhưng vẫn còn rườm rà, chưa đồng bộ giữa các hệ thống; hạ tầng số, kết nối dữ liệu ở một số nơi còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành toàn trình dịch vụ công trực tuyến; cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số xã, phường vùng sâu, vùng xa còn thiếu, xuống cấp; tiến độ số hóa hồ sơ, tài liệu chậm.

Chia sẻ những câu chuyện Thủ tướng trực tiếp tìm hiểu từ những lần tiếp xúc với nhân dân ở cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng cho rằng những hạn chế kể trên ngoài do yếu tố khách quan như các đại biểu đã nêu, còn có nguyên nhân chủ quan.

Trong đó, một số cán bộ ở cơ sở thiếu kiến thức về quản lý, thiếu kiến thức pháp lý, thiếu kiến thức chuyên môn được phân công, thiếu kiến thức về công nghệ, chuyển đổi số. "Đây là những vấn đề cần khắc phục ngay," Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa phù hợp với mô hình 2 cấp; khẩn trương xây dựng quy định về vị trí việc làm để làm căn cứ bố trí cán bộ, công chức cấp xã phù hợp vị trí việc làm, hoàn thành kiện toàn bộ máy tổ chức trong tháng 11/2025; tiếp tục tăng cường biệt phái cán bộ có năng lực về hỗ trợ cơ sở.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện, tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về cấp xã; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, Nghị định về phân loại đô thị làm cơ sở cho việc bố trí biên chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Chính phủ để đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát tổng thể nhu cầu sử dụng viên chức ngành giáo dục ở các địa phương. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Nhấn mạnh việc đẩy mạnh triển khai hiệu quả các quyết định, công điện của Thủ tướng Chính phủ về kết nối, chia sẻ dữ liệu; cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm quản lý văn bản, dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia và giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội kết nối cơ sở dữ liệu khối Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, cơ sở dữ liệu mở của các ngành.

Văn phòng Chính phủ rà soát, lên phương án, đôn đốc hoàn thành các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh; đánh giá, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công nhất là đối với chính quyền địa phương 2 cấp.

Chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng triển khai; xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc; bảo đảm điều kiện cho chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, ổn định, lâu dài; tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát lãng phí…

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội xây dựng kế hoạch, tiến độ xóa các thôn, bản lõm về điện, sóng viễn thông; phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.

Đặt ra mục tiêu, giải quyết dứt điểm các hạn chế, vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong năm 2025, Thủ tướng mong muốn toàn hệ thống bộ máy hành chính nhà nước tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, “phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển”, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, đưa mô hình chính quyền hai cấp thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, vì dân, vì nước.

