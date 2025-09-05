Xem video: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm việc với tỉnh Thái Nguyên

Cùng tham gia kiểm tra có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo là Ban Tôn giáo Chính phủ, Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia, Vụ Pháp chế, Báo VietNamNet…

Về phía địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hoàng Thanh Oai cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiểm tra việc vận hành trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đồng Hỷ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thiếu hụt đội ngũ cán bộ chuyên môn

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nông Quang Nhất - Phó chủ tịch UBND tỉnh - cho biết sau sáp nhập, tỉnh có 92 xã, phường (gồm 77 xã, 15 phường). Dân số có gần 1,8 triệu người với 39 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số có hơn 661 nghìn người, chiếm tỷ lệ hơn 36%.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 847 cơ sở tín ngưỡng, 250 cơ sở tôn giáo, 24 tổ chức tôn giáo trực thuộc với hơn 2.100 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và gần 200.000 tín đồ, người tin theo của 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và đạo Tin Lành.

“Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng bào các dân tộc, chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội” - ông Nhất cho biết.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm hỏi người dân ở Trung tâm hành chính công xã Đồng Hỷ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông cũng nêu những khó khăn của địa phương khi vận hành chính quyền 2 cấp trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Trong đó, ông nhấn mạnh đến việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức.

“Sau sáp nhập và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã được phân cấp, phân quyền thêm nhiều nhiệm vụ. Trong đó, công tác dân tộc, tôn giáo chủ yếu được giao cho công chức Phòng Văn hóa - Xã hội. Trong khi đó, phòng này có rất nhiều nhiệm vụ, dẫn đến khối lượng công việc lớn, việc thực hiện bị phân tán, hiệu quả chưa cao” - ông Nhất cho biết.

Ngoài ra, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng ở xã, phường đa số mới được phân công. Vì vậy, họ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nắm chắc địa bàn, số liệu, nhiệm vụ của các dự án, trình tự thủ tục thực hiện...

Những khó khăn, vướng mắc này cũng được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận khi kiểm tra thực tế tại Trung tâm hành chính công xã Đồng Hỷ.

Đối với Đồng Hỷ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo được giao cho Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin.

Theo đại diện xã, ngoài số lượng nhân sự ít trong khi nhiệm vụ liên quan đến 6 sở, ngành, việc thực hiện quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực rất mới với họ. Ngoài nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, công chức phải cố gắng rất nhiều để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Đánh giá sau hơn 2 tháng vận hành, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - cho rằng dù rất áp lực về thời gian nhưng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang từng bước đi vào “quỹ đạo”. Đây là kết quả bước đầu, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, sau khi sáp nhập, áp lực lớn nhất là trong vòng 1 tháng, tỉnh phải hoàn thành 1.000 căn. Nhờ sự vào cuộc từ tỉnh đến xã và các nguồn lực, trong vòng 27 ngày, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu. Đây là kinh nghiệm cần tiếp tục phát huy” - ông Sơn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chia sẻ với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và đoàn công tác về những khó khăn, thách thức của địa phương hiện nay. Trong đó, vấn đề đạt mục tiêu tăng trưởng 8% vào cuối năm nay là một khó khăn rất lớn.

Theo ông Sơn, “điểm nghẽn” khiến mục tiêu tăng trưởng của tỉnh gặp thách thức là đội ngũ cán bộ có chuyên môn sau sắp xếp, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chỉ trong 1 tháng, hơn 600 cán bộ đã nghỉ việc, trong đó có rất nhiều người có chuyên môn.

“Ngoài ra, đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay chỗ thừa, chỗ thiếu, cơ cấu cũng không được như ý muốn, nhất là phòng chuyên môn thiếu rất nhiều” - ông Sơn thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng việc thiếu cán bộ, đặc biệt ở cấp xã đang khiến việc thực hiện nhiệm vụ được giao gặp nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh cấp xã được giao nhiều thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

“Toàn tỉnh hiện có khoảng 5.000 dự án giao cấp xã thực hiện. Nhưng cấp xã không được thành lập Ban quản lý dự án mà giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Như vậy, đơn vị này vừa trình vừa thực hiện dự án, rất khập khiễng” - ông Sơn phân tích.

Cấp xã phải lo cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân

Hoan nghênh tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Đồng Hỷ nói riêng sau 2 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đạt được kết quả tốt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định tỉnh đã cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý rất hiệu quả. Qua báo cáo giải quyết thủ tục hành chính, tôi thấy hồ sơ nhận trực tuyến nhiều hơn hồ sơ trực tiếp, hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn. Đây là kết quả đúng hướng của cải cách hành chính” - Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng, qua tiếp xúc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đồng Hỷ, ông nhận thấy sự đồng tình của người dân. Điều này cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi đúng hướng, trúng nguyện vọng của nhân dân, từng bước ổn định, hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng hiện vẫn còn một số vấn đề còn khó khăn. Trong đó, vướng mắc nhất là cán bộ nơi thừa nơi thiếu, cơ cấu chưa đáp ứng.

“Việc phân cấp, phân quyền chưa đến nơi đến chốn, đang có tình trạng đẩy xuống cho xã. Nhiều vấn đề đã ủy quyền, phân cấp rồi nhưng phải theo tinh thần tạo điều kiện cho cán bộ cấp dưới làm việc” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là cấp xã, có những chức năng chính là phục vụ, kiến tạo và phát triển. Nhưng sau thời gian đầu vận hành, cấp xã mới chỉ dừng lại ở chức năng phục vụ.

“Xã chỉ đang giải quyết những vấn đề mang tính chất hành chính như cấp phép đất đai, sổ đỏ, giấy phép chứng sinh, chứng tử... và các thủ tục hành chính khác. Chúng ta mới chỉ lo các việc này mà chưa quan tâm đến những vấn đề kiến tạo trong đời sống” - Bộ trưởng nhận xét.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị thời gian tới, các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tập trung, ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính, không để tồn đọng, nhất là đối với đất đai, đầu tư…; đẩy nhanh giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện. Đặc biệt, phải tăng cường chức năng kiến tạo để phát triển.

“Kiến tạo ở đây là cấp xã phải lo cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân như thế nào, sinh kế của người dân ra sao. Gần dân, sát dân thì không chỉ có mỗi thủ tục hành chính” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tập trung rà soát lại toàn bộ bộ máy cấp xã, để từ việc sắp xếp cơ học ban đầu, tiến hành cuộc cách mạng tiếp theo là sắp xếp cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chuyên môn.

“Địa phương nào thiếu thì phải tăng cường, đồng thời gắn liền với công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ” - Bộ trưởng đề nghị.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng đoàn đã tặng quà cho UBND xã Đồng Hỷ, trao 20 suất quà cho người có uy tín và 50 suất quà cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

