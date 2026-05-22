Chia sẻ này được bà Hồ Ngọc Lâm đưa ra trước thông tin bang Bắc Carolina nộp đơn khởi kiện VinFast liên quan đến tiến độ dự án nhà máy tại Mỹ. “Đây là thách thức nằm ngoài dự liệu của doanh nghiệp khi cam kết triển khai nhà máy và VinFast không ngại bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình”, bà Lâm nói.

Lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham (Bắc Carolina, Mỹ)

- Truyền thông Mỹ vừa đưa tin bang Bắc Carolina khởi kiện VinFast vì chậm triển khai dự án nhà máy. Việc này có đúng không và VinFast phản hồi sao về việc này, thưa bà?

Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì VinFast luôn coi dự án nhà máy tại Bắc Carolina là một cấu phần trong chiến lược dài hạn tại thị trường Bắc Mỹ.

Việc nhà máy chậm triển khai so với tiến độ công bố giai đoạn đầu là có nhưng xuất phát từ thực tế khách quan là do chính sách của chính quyền sở tại thay đổi, đang từ ủng hộ sang bất lợi cho công nghiệp xe điện. Việc thay đổi chính sách đầu tư luôn ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai dự án của tất cả các doanh nghiệp. VinFast cũng không ngoại lệ.

- Vậy có nghĩa là VinFast sẽ dừng triển khai nhà máy tại Mỹ, thưa bà?

Sau một thời gian nghiên cứu và tính toán, chúng tôi quyết định vẫn sẽ thiết kế, xây dựng nhưng sẽ lùi tiến độ hoàn thành vào khoảng năm 2028 thay vì năm nay như dự định. Hiện tại, VinFast vẫn đang làm việc, rà soát và phối hợp với các đối tác, nhà thầu liên quan.

- Việc nhà máy Mỹ chậm tiến độ có ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi của VinFast không?

Hoàn toàn không. Ở giai đoạn hiện tại, quy mô doanh số của VinFast tại Mỹ còn nhỏ, không ảnh hưởng đến tổng thể hoạt động của VinFast.

- Bà có lo ngại về việc bị chính quyền bang Bắc Carolina kiện và VinFast sẽ làm gì tiếp theo?

Như đã chia sẻ, chúng tôi bất ngờ và lấy làm tiếc trước quyết định này. Chúng tôi luôn trân trọng sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng địa phương trong quá trình VinFast nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tại Bắc Carolina. Vì thế, hai bên đang tiếp tục đàm phán, trao đổi, đối thoại trên tinh thần xây dựng, cập nhật đầy đủ bối cảnh thực tế của ngành xe điện và những điều kiện khách quan tác động đến dự án.

Trong mọi trường hợp tranh chấp, VinFast sẵn sàng xử lý một cách chuyên nghiệp, minh bạch và trên tinh thần hợp tác, thượng tôn pháp luật. Chúng tôi tin rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình sẽ được xem xét đầy đủ trong quá trình giải quyết, và sẽ sử dụng các công cụ pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, đồng thời hướng tới giải pháp tích cực cho các bên.

- Việc bị kiện thế này có ảnh hưởng gì đến chiến lược quốc tế hóa của VinFast hay không, thưa bà?

Vingroup và VinFast đã chuẩn bị tâm thế vững vàng và sẵn sàng khi bước ra thế giới nên chúng tôi không e ngại các va chạm. Môi trường kinh doanh quốc tế có chuẩn mực cao, cạnh tranh lớn, các va chạm pháp lý tại Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng là một phần văn hóa kinh doanh. Do đó, chúng tôi luôn có sự chuẩn bị để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình bằng các công cụ pháp lý phù hợp. Thậm chí, mỗi quá trình cọ xát cũng sẽ giúp đội ngũ mau chóng trưởng thành hơn, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và tôi luyện bản lĩnh doanh nghiệp khi hoạt động toàn cầu.

- Xin cảm ơn bà!

Thùy Dương (thực hiện)